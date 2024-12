Prinzessin Kate wird 2025 einen "langsamen Start" haben

Prinzessin Kate (42) kann nach ihrem schwierigen Jahr positiv ins Jahr 2025 blicken. Die Ehefrau von Thronfolger William (42), die erst im Frühling 2024 ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte, zeigte sich zuletzt zuversichtlich, obwohl ihre Genesung noch andauert. Dem Hello-Magazin gegenüber erklärte Debbie Frank, die einst die vertrauensvolle Astrologin von Prinzessin Diana (✝36) war, dass der Prinzessin von Wales nach einem langsamen Jahresanfang ein Jahr voller Höhepunkte bevorstehen könnte.

Debbie erklärte im Interview, dass die Sterne für Kate deutliche Veränderungen vorhersagen. Nachdem der März 2025 das Ende eines "traumatischen Gesundheitszyklus" markieren könnte, würden starke Einflüsse von Planeten wie Jupiter und Mars Kate ab Juni, insbesondere im September, ins Rampenlicht rücken. "Sie wird stärker und strahlender denn je wirken", so Debbie. Weiterhin prognostiziert die renommierte Astrologin, dass ein Auftritt Kates im November zu einem Höhepunkt öffentlicher Anerkennung und Bewunderung führen und die 42-Jährige das Jahr 2025 als gefeierte "Powerfrau" abschließen könnte.

Kate, die seit ihrer Hochzeit mit William 2011 zu den prominentesten Royals weltweit zählt, hat stets einen engen Draht zur Öffentlichkeit. Sie ist bekannt für ihre Bodenständigkeit und dafür, auch in Krisenzeiten ein symbolisches Lächeln für ihre Fans bereitzuhalten. "Ich nehme jeden Tag so, wie er kommt", betonte die Prinzessin in ihrer vergangenen Videobotschaft. Es bleibt abzuwarten, wie Kate die Herausforderungen und Erfolge des kommenden Jahres meistern wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige