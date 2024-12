Biden, Trump und Co.: Politiker würdigen Jimmy Carter (†100)

Jimmy Carter (✝100) war der älteste lebende Ex-Präsident der USA, bevor er am Sonntag verstarb. Für den aktuellen Amtsinhaber Joe Biden (82) war der Politiker aber vor allem ein Freund. In einer Stellungnahme des Weißen Hauses würdigen der Staatsmann und seine Frau Jill Biden (73) ihren Wegbegleiter nun. "Er war ein Mann mit großem Charakter und Mut, Hoffnung und Optimismus", erklärt das Ehepaar und führt weiter aus: "Wir werden uns immer daran erinnern, ihn und Rosalynn zusammen zu sehen. Die Liebe, die Jimmy und Rosalynn Carter miteinander teilten, ist die Definition von Partnerschaft, und ihre bescheidene Führung ist die Definition von Patriotismus."

Auch Donald Trump (78), der im Januar 2025 zum zweiten Mal in das Amt des Präsidenten eingeführt wird, trauert um seinen Vorgänger. Auf Truth Social erklärte er: "Die Herausforderungen, denen sich Jimmy als Präsident gegenübersah, kamen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für unser Land, und er tat alles in seiner Macht Stehende, um das Leben aller Amerikaner zu verbessern." Gemeinsam mit seiner Frau Melania Trump (54) denke der Unternehmer nun besonders an die Familie des Verstorbenen.

Auf X äußerte sich auch Barack Obama (63) zum Tod des 100-Jährigen. "Präsident Carter hat uns alle gelehrt, was es bedeutet, ein Leben in Anmut, Würde, Gerechtigkeit und im Dienste der Menschen zu führen", schrieb der 44. Präsident der USA. König Charles (76) lobte währenddessen Jimmys Einsatz für Frieden und Menschenrechte im Netz. "Meine Gedanken und Gebete sind in dieser Zeit bei Präsident Carters Familie und dem amerikanischen Volk", versicherte der Brite.

Getty Images Donald und Melania Trump, Barack und Michelle Obama, Bill und Hillary Clinton und Jimmy Carter

Getty Images König Charles III. im September 2024