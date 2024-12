Geplant? Rebecca Ries verrät Details zur Schwangerschaft

Rebecca Ries sorgte beim Wiedersehen von Temptation Island V.I.P. für eine große Überraschung: Die Reality-TV-Bekanntheit ist nach der Show nicht nur mit dem Verführer Göktug Göker zusammen, sondern erwartet mit ihm auch ein Baby! Bei den beiden ging es wohl sehr schnell – Promiflash hat deshalb nachgefragt: War der Nachwuchs geplant? "Nein, die Schwangerschaft war nicht geplant. Wunder kann man nicht planen", betont die Ex-Bachelor-Kandidatin.

Schon während der Dreharbeiten zur Show, die im Frühsommer dieses Jahres stattfanden, schien es bei der 29-Jährigen und dem Babenhausener richtig gefunkt zu haben. Offenbar kamen sie danach relativ zügig zusammen – und wurden schwanger. Denn Rebecca ist bereits im fünften Monat. "[Ich bin] in der 24. Schwangerschaftswoche", gibt sie im Gespräch mit Promiflash preis. Das Geschlecht ihres Babys wissen sie und Gök noch nicht. Das soll im Januar in einer Gender-Reveal-Party enthüllt werden.

Rebecca hatte mit ihrem damaligen Partner Adrian Alian (28) an "Temptation Island VIP" teilgenommen, um ihre Liebe auf die Probe zu stellen, doch der Test ging nach hinten los. Sie verguckte sich in Gök, weshalb Adrian die Show abbrach. Beim Wiedersehen erklärte Rebecca, dass sie trotzdem froh darüber ist, wie es geendet ist – immerhin hat sie so den Vater ihres Kindes kennengelernt: "Ich bin Temptation sehr dankbar, dass ich so einen Mann kennenlernen durfte [...] er hat in der Villa meine Wunden geheilt und ist ein Mann ohne böse Absichten."

Anzeige Anzeige

Instagram / goekbreezy Göktug "Gök" Göker, Verführer bei "Temptation Island VIP" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige