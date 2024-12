Diesen Namen könnte Michelle Keegan und Marks Kind tragen

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (37) haben verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Schauspielerin teilte die frohe Botschaft am Sonntagabend auf Instagram mit einem zauberhaften Foto, das sie zusammen mit ihrem Ehemann am Strand zeigt. Dazu schrieb sie: "2025 wird ein besonderes Jahr für uns." Zu sehen ist auch ihr Babybauch, der bereits deutlich sichtbar ist. Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, lässt somit die Gerüchte um Nachwuchs endgültig hinter sich und sorgt bei Fans und Freunden gleichermaßen für Begeisterung.

Schon vor der Schwangerschaft spielte das Thema Baby und Babynamen in ihrem Leben eine Rolle. In einem Interview bei Heart Radio scherzte Mark einst gegenüber Robbie Williams (50), ob sie den Namen seiner Tochter Theodora verwenden dürften. "Meine Frau liebt sowohl Teddy als auch Theodora", erklärte er dem Sänger. Robbie zeigte sich entspannt und erlaubte es dem Paar mit den Worten, er selbst habe den Namen von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (81) übernommen. Ob Michelle und Marks Kind eventuell so heißen wird?

Mark und Michelle lernten sich hinter den Kulissen von X Factor kennen und trafen sich in den Jahren darauf immer wieder bei Events. Ihre Beziehung wurde schließlich 2013 mit einem romantischen Heiratsantrag in Dubai besiegelt, ehe sie zwei Jahre später heirateten. Seitdem gelten sie als eines der Traumpaare der britischen Promiszene. Viele Freunde und Prominente, darunter Olly Murs (40) und Rochelle Humes, gratulierten dem Paar begeistert zu ihrer frohen Nachricht. Fans freuen sich schon, das erste Kind der beiden willkommen zu heißen und sind gespannt, ob einer der favorisierten Namen für das Baby in die engere Wahl kommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wright und seine Frau Michelle Keegan bei den National Television Awards in London 2019

Anzeige Anzeige