Heiß, heißer, Heidi Klum: In roter Unterwäsche im Schnee

Bei diesem Anblick wird wohl selbst bei den aktuell eisigen Temperaturen vielen Fans ziemlich heiß: Heidi Klum (51) trotzt der Kälte und tobt in einem Hauch von nichts im Schnee. In einem knappen roten Tanga und dazu passendem Spitzen-BH posiert sie lasziv auf einer verschneiten Terrasse, bevor sie sich umdreht und lachend einen Schneeball in die Kamera wirft. Das Ganze hält das Model in einem Video auf Instagram fest. "Habt ihr eine Silvestertradition? Für mich ist es rote Unterwäsche", schreibt Heidi zu dem Beitrag.

Die Farbe Rot scheint sich bei dem Germany's Next Topmodel-Star durch die Jahreszeit zu ziehen. Auch an den Feiertagen schmiss sie sich in ein Outfit dieser Farbe. Unter dem Weihnachtsbaum zog sich die vierfache Mama dann aber doch etwas mehr über als nur Unterwäsche: Im Partnerlook mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35), dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) und Heidis Kids posierte die 51-Jährige in einem knallroten Pyjama und dazu passender Nikolausmütze unter dem Christbaum.

Für die Castingshow-Jurorin und den Tokio Hotel-Star ist aber nicht nur an Feiertagen Familienzeit angesagt. Regelmäßig gibt das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, Einblicke in seinen Alltag als Patchworkfamilie. Kurz vor Weihnachten ging es für die gesamte Bande auch gemeinsam in den Skiurlaub. Im beliebten Wintersportgebiet Aspen in Colorado machten Tom, Heidi, Bill, Leni (20), Henry (19), Lou (15) und Johan (18) gemeinsam die Pisten unsicher.

Instagram / billkaulitz Heidi Klum mit ihrer Familie, Aspen, Dezember 2024

MEGA Heidi Klum im Dezember 2024

