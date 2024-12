Katherine Schwarzenegger teilt niedliche Familieneinblicke

Katherine Schwarzenegger (35) zeigt, wie relaxt sie und ihre Familie die letzten Tage des Jahres 2024 verbringen. Auf Instagram teilt die Autorin dazu eine Fotostrecke, in der sie einige schöne Momente mit ihren Liebsten festhält. Auf einem knuddelt sie das neueste Mitglied ihrer Familie – ihren Sohn Ford Fitzgerald. Auf anderen Fotos strahlt die Frau von Chris Pratt (45) mit ihrer Mama Maria Shriver (69) und anderen Verwandten um die Wette. Mit anderen Schnappschüssen gibt sie Einblicke in ihre diesjährigen Weihnachtsfeiertage.

"Die letzten Tage des Dezembers auskosten", schwärmt Katherine zu den idyllischen Familienaufnahmen. Fotos dieser Art sind bei der Tochter von Arnold Schwarzenegger (77) inzwischen keine Seltenheit mehr. Immer öfter zeigt sie ihrer Community, was für sie im Leben zählt – die Zeit mit ihren Kindern und ihrem Mann. So teilte sie im November ebenfalls einen kleinen Einblick. Damals posierte Katherine noch mit ihrer großen Babykugel vor einem Spiegel – ihr Sohnemann erblickte kurze Zeit später das Licht der Welt.

Katherine ist nicht nur erfolgreiche Autorin, sondern auch eine echte Vollblutmama. Seit 2018 ist sie mit dem Guardians of the Galaxy-Star zusammen – seit 2019 sind die beiden Mann und Frau. Ein Jahr später erblickte ihr erstes gemeinsames Kind – Töchterchen Lyla Maria – das Licht der Welt. Zwei Jahre später wurde eine zweite Tochter namens Eloise Christina geboren. Ihr drittes Baby Ford Fitzgerald krönte das Familienglück am 8. November.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger im November 2024

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

