Sarah Jessica Parker schwört auf Parfüm zum Schnäppchenpreis

Sarah Jessica Parker (59) hat kürzlich auf Instagram einen Einblick in ihre persönlichen Alltags-Must-haves gewährt, die sie an Drehtagen der Serie And Just Like That stets bei sich trägt. Neben Handdesinfektionsmittel, Dior-Lipgloss, Haargummis, Stiften und einem Lutscher war ein ganz besonderes Detail dabei: ein Duft, der Erinnerungen weckt. Die Schauspielerin, bekannt als Carrie Bradshaw aus Sex and the City, packte das Retro-Parfüm Skin Musk aus und schwärmte: "Ich meine…Bonne Bell Skin Musk. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen." Mit dieser nostalgischen Enthüllung begeisterte sie viele Fans, denn der Duft ist nicht nur ein Klassiker, sondern auch ein Schnäppchen, das es umgerechnet ab gerade einmal 12 Euro gibt.

Ursprünglich von Bonne Bell produziert, erlangte Skin Musk in den 70er- und 80er-Jahren Kultstatus – vor allem unter Jugendlichen. Obwohl die Marke den Duft schon lange nicht mehr herstellt, wird er weiterhin verkauft durch Parfums De Coeur. Er soll eine warme Mischung aus floralen Noten, Sandelholz und Moschus beinhalten. Fans berichten, dass der Duft erstaunlich zeitlos sei und immer wieder Komplimente hervorruft. Sarah, selbst ein Kind der Generation X, ist diesem Klassiker offenbar bis heute treu geblieben. Derzeit gibt es das Parfüm nur online bei ausgewählten Händlern, da es oft schnell ausverkauft ist.

Die dreifache Mutter und Ehefrau von Matthew Broderick findet in solchen kleinen Dingen wie einem erschwinglichen Duft oder praktischen Accessoires einen Weg, sich trotz Hollywood-Ruhms nahbar zu zeigen. Sarah, die ihr Privatleben abseits von Glitzer und Glamour meistens zurückhaltend gestaltet, hat schon häufiger ihre Liebe zum Alltäglichen gezeigt. Ganz im Gegensatz zu ihrer ikonischen Serienfigur Carrie Bradshaw, die eher für teure High-Fashion bekannt ist. Im Jahr 2025 kehrt sie für die dritte Staffel "And Just Like That" als Carrie zurück auf den Bildschirm und verriet kürzlich ein paar Details.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon, 2010

MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

