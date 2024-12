Das erwartet "And Just Like That"-Fans in dritter Staffel

Sarah Jessica Parker (59) hat erste Einblicke in die mit Spannung erwartete dritte Staffel von And Just Like That gegeben. Der Sex and the City-Ableger soll 2025 zurückkehren und laut der Schauspielerin einige Überraschungen bereithalten. Auf dem "Red Sea Film Festival" in Saudi-Arabien verriet sie laut Just Jared, dass neue Gesichter die kommende Staffel bereichern werden und ihre Figur Carrie Bradshaw eine "wunderbare Storyline" haben wird. "Die Geschichte macht einige große Sprünge und wir fügen große Ideen in diese Sprünge ein", sagte Sarah.

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel dauerten sieben Monate und waren von "wahnsinnig vielen Stunden" geprägt, berichtete die 59-Jährige weiter. Trotz der intensiven Arbeit sei etwas Großes und Aufregendes entstanden: "Es gibt so viele interessante Geschichten mit zusätzlichen Charakteren, die zu Recht ein echtes Zuhause finden." Fans können sich außerdem auf die Rückkehr bekannter männlicher Charaktere freuen. "Einige der männlichen Charaktere sind zurück, und es gibt einige neue Männer", fügte sie hinzu. So wurde bereits bekannt, dass John Corbett (63) wieder in seine Rolle als Aidan zurückkehrt – was viele Fans überraschte, da Carrie und Aidan am Ende der zweiten Staffel eine Beziehungspause vereinbart hatten.

Sarah verkörpert seit über zwei Jahrzehnten die Kolumnistin Carrie Bradshaw und hat mit "Sex and the City" Fernsehhistorie geschrieben. Ihre langjährige Karriere ist geprägt von ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei und ihrem Engagement für verschiedene soziale Projekte. Mit ihrer Rückkehr in "And Just Like That" zeigt sie erneut ihre Verbundenheit zu der Figur. Fans dürfen gespannt sein, wie sie in der kommenden Staffel ihrer ikonischen Rolle erneut Leben einhaucht.

Photo by: zz/XNY/starmaxinc.com / ActionPress Sarah Jessica Parker, Oktober 2024

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

