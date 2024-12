So steht es jetzt um Sarah-Jane Wollny und Tinushs Liebe

Nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show Temptation Island V.I.P. sorgen Sarah-Jane Wollny (26), bekannt aus Die Wollnys, und ihr Freund Tinush Nasri weiter für Schlagzeilen. Die beiden, die seit fast vier Jahren ein Paar sind, mussten sich während der Dreharbeiten so mancher Herausforderung stellen. Vor allem Tinushs Verhalten gegenüber Verführerin Lisa sorgte für Spannungen und ließ Sarah-Jane an der Beziehung zweifeln. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung äußerte sie sich nun in einer Instagram-Fragerunde dazu.

Trotz der dramatischen Show stehen Sarah-Jane und Tinush weiterhin zueinander. Während viele Zuschauer glaubten, dass die Beziehung keinen Bestand haben würde, betont die 26-Jährige: "Er hat Fehler gemacht und sie eingesehen, genauso wie ich an mir arbeite." Beide hätten erkannt, wie wichtig es sei, an ihrer Beziehung zu arbeiten, und seien aktuell auf einem guten Weg, das Vertrauen ineinander wiederherzustellen. Tinush wurde zuvor vorgeworfen, in der Show über eine "eingeschlafene Beziehung" gesprochen zu haben – Behauptungen, die Sarah-Jane klar zurückweist.

Bei Sarah-Jane und Tinush scheint der Fokus auf der gemeinsamen Weiterentwicklung zu liegen. Das Paar plant jedoch, es langsam anzugehen, und will derzeit nicht direkt zusammenziehen. Stattdessen blicken sie optimistisch in die Zukunft und wollen zum Beispiel ein gemeinsames Silvesterfest feiern. Die Tochter von Silvia Wollny (59) erklärt, dass die Show auch eine persönliche Lernkurve für sie gewesen sei und betont, dass sie trotz Herausforderungen glücklich über die Erfahrungen sei, die sie während der Show gesammelt habe.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny mit ihrem Freund Tinush

