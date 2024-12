"Squid-Game"-Spin-off? Das denkt der Serienschöpfer darüber

Die koreanische Erfolgsserie Squid Game ist mit ihrer zweiten Staffel auf Netflix zurückgekehrt und begeistert wieder Millionen Fans weltweit. Der Schöpfer der Serie, Hwang Dong-hyuk, verriet kürzlich in einem Interview mit The Hollywood Reporter, wie es um ein mögliches Spin-off steht. Obwohl er zugibt, mittlerweile von "Squid Game" genervt zu sein, zeigt er sich offen für neue Geschichten im Universum der Show. Besonders spannend: Er liebäugelt mit der Idee, eine Geschichte zu erzählen, die die drei Jahre zwischen Staffel 1 und Staffel 2 beleuchtet. "Was hat der Frontmann in der Zeit gemacht? Oder der Rekrutierer?", deutet er mögliche Ansätze an.

Eine dritte Staffel von "Squid Game" wurde bereits bestätigt und wird zugleich das Finale der Hauptserie darstellen. Trotzdem haben Fans Grund zur Hoffnung, dass die Welt der tödlichen Spiele danach nicht komplett verschwinden wird. Neben einem Spin-off plant Netflix zusätzlich eine US-amerikanische Adaption des südkoreanischen Hits. Hwang, der momentan noch stark in die Hauptserie eingebunden ist, betont jedoch, dass konkrete Pläne für das Spin-off bisher noch nicht existieren. Bis dahin können Zuschauer die bisherigen Staffeln erneut erleben, die aktuell auf Netflix verfügbar sind.

Hwang Dong-hyuk, der mit "Squid Game" von einem unbekannten Regisseur zu einem internationalen Star wurde, war ursprünglich gar nicht sicher, ob die Serie überhaupt mehr als eine Staffel vertragen würde. Der überraschende Mega-Erfolg änderte jedoch alles. Privat gilt Hwang als zurückhaltend und widmet sich am liebsten intensiven und anspruchsvollen Filmprojekten, mit denen er soziale und wirtschaftliche Missstände thematisiert. Die Entstehung von "Squid Game" selbst dauerte über zehn Jahre – eine lange Reise, die sich letztlich mehr als nur ausgezahlt hat.

Netflix Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo in "Squid Game"

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

