"Squid Game"-Schöpfer Hwang Dong-hyuk ist genervt vom Erfolg

Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer der erfolgreichen Netflix-Serie Squid Game, hat in einem Interview mit Variety überraschend offen darüber gesprochen, dass ihn die Arbeit an seiner eigenen Serie ermüdet. Während Fans bereits gespannt auf die zweite Staffel warten, die am 26. Dezember 2024 erscheinen soll, macht Hwang keinen Hehl daraus, dass ihm das Projekt mittlerweile zu viel geworden ist: "Ich bin so erschöpft. Ich bin so müde. In gewisser Weise muss ich sagen, ich habe 'Squid Game' so satt. Ich habe es so satt, in meinem Leben etwas zu machen, etwas zu promoten."

Grund für seine Erschöpfung ist, dass "Squid Game" nach der Veröffentlichung der ersten Staffel nicht nur Streamingrekorde gebrochen, sondern auch eine riesige Franchise-Welt geschaffen hatte: Neben der Serie gibt es mittlerweile eine Reality-TV-Show, ein Videospiel und sogar eine Erlebnis-Attraktion in New York. Ursprünglich hatte Hwang Dong-hyuk nie eine zweite Staffel geplant, doch der überwältigende Erfolg und der Druck von Netflix führten zur Fortsetzung. All das zusammen brachte den Serienschöpfer an seine Grenzen, und er wünscht sich nichts sehnlicher als eine Auszeit. "Ich denke nur daran, auf eine abgelegene Insel zu gehen und meine Freizeit zu genießen, ohne Anrufe von Netflix", so Hwang weiter.

Trotz des Erfolgs der Serie scheint Hwang privat eher bodenständig zu sein. Bekannt ist, dass er lange vor dem Durchbruch von "Squid Game" mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und aus diesen Erfahrungen Inspiration für die Serie zog. In Interviews offenbarte der Regisseur zudem, dass er während der Arbeit an der ersten Staffel von tiefen Selbstzweifeln geplagt wurde, die ihn dennoch antrieben. Trotz alledem ist bereits eine dritte Staffel in Planung, nach welcher die Serie aber ihren Abschluss finden soll.

Getty Images Der "Squid Game"-Cast im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Hwang Dong-hyuk bei einem "Squid Game"-Screening in L.A. im November 2021

