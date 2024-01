Einbruchsversuch: Taylor Swifts Stalker wurde verhaftet!

Die Probleme mit Stalkern reißen nicht ab! Taylor Swift (34) ist aktuell eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt: Ihre Songs und Alben belegen stets die obersten Charts-Plätze, ihre Konzerte sind ausverkauft und Millionen von Fans verehren sie. Einige treiben ihre Fan-Liebe jedoch zu weit: Immer wieder muss sich die "Anti-Hero"-Interpretin mit Stalkern rumschlagen. So auch jetzt wieder: Ein fremder Mann wurde vor Taylors Wohnung in Gewahrsam genommen!

Das berichtet unter anderem Page Six. Laut der New Yorker Polizei sei am Samstagmittag ein Notruf eingegangen, in dem es hieß, dass eine "ordnungswidrige Person" versucht habe, in das Apartment der Sängerin im Ortsteil Tribeca einzudringen – Taylor soll zu dem Zeitpunkt sogar zu Hause gewesen sein. Daraufhin wurde der mutmaßliche Einbrecher vor ihrem Wohngebäude festgenommen, wie auf Paparazzi-Fotos zu erkennen ist. Augenzeugen berichten gegenüber dem Medium, dass der Stalker "seit ein paar Wochen" in der Nachbarschaft herumlungerte. Weitere Details wie sein Name oder die rechtlichen Konsequenzen sind bisher nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Grammy-Gewinnerin in ihrer New Yorker Wohnung bangen musste. Vor etwa zwei Jahren hatte es ein anderer Stalker dort auf die Spitze getrieben: Er war mit seinem Wagen rückwärts in die Hauswand ihres Gebäudes gefahren. Laut TMZ hatte der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden und unbedingt mit Taylor reden wollen.

Anzeige

MEGA Taylor Swift im September in New York

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de