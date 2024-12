Taylor Swift wünscht sich jetzt ruhiges Leben mit Travis

Taylor Swift (35) plant, in den kommenden Wochen Zeit mit ihrem Freund Travis Kelce (35) in Kansas City zu verbringen. Nach dem Ende ihrer gigantischen "Eras Tour" möchte die Sängerin nun einen ruhigeren Lebensstil genießen – die Tour brachte weltweit fast zwei Milliarden Euro ein und begeisterte Zuschauer auf insgesamt 149 Konzerten. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, wird Taylor ihren Partner, der aktuell mit den Kansas City Chiefs in der entscheidenden Phase der NFL-Saison ist, vor Ort unterstützen. Die beiden haben kürzlich auch Taylors 35. Geburtstag nur zu zweit gefeiert, was zeigt, dass die Sängerin aktuell bewusst Abstand vom Rampenlicht sucht.

Laut der Quelle sei Taylor zwar traurig über das Ende ihrer Konzertreise, genieße aber auch die gewonnene Ruhe. Während jetzt Travis als Profisportler mitten in einer besonders intensiven Saison steckt, tauscht Taylor die Bühne gegen entspannte Abende beim Essen, Backen und Zusammensein ein. Weihnachten soll für die beiden ein besonders schönes Fest werden, hieß es weiter.

Die Beziehung zwischen Taylor und Travis wird seit Monaten von Fans und Medien stark verfolgt. Taylor, die für Hits über Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung bekannt ist, ist inzwischen glücklich in einer Partnerschaft angekommen, die weniger öffentlichkeitswirksam als ihre früheren Beziehungen erscheint. Travis ist für seine lockere Art bekannt und gilt als Familienmensch. Freunde berichten, dass die beiden durch ihre unterschiedlichen Lebensstile eine perfekte Balance finden. Taylor, die in Pennsylvania aufwuchs, hat sich in Kansas City anscheinend gut eingelebt und freut sich auf eine ruhigere Zeit im Mittleren Westen der USA.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

Anzeige Anzeige