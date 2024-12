Das passiert bei Joko Winterscheidt und Klaas' Neujahrsgala

Der erste Abend im neuen Jahr startet mit einer Neujahrsgala des Moderatoren-Duos Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41). Die Sendung, die als Sonderausgabe ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben daherkommen wird, flimmert am 1. Januar um 20:15 Uhr über die heimischen Bildschirme. In einer Pressemitteilung verrät ProSieben nun mehr über den festlichen Abend. In glamouröser Casino-Atmosphäre wollen sich Joko und Klaas in sechs Runden gegen den Sender behaupten. Dabei können sie, getreu dem Motto, in jeder Runde Jetons für das Finale erspielen – es stehen 365 Chips bereit für die 365 Tage des neuen Jahres.

Nur, wenn es dem eingespielten Team gelingt, alle 365 Jetons ihr Eigen zu nennen, gewinnen sie die Gala. Wie gewohnt müssen Joko und Klaas sich bei einer Niederlage ganz in die Dienste ihres Heimatsenders stellen. Doch bei einem Sieg erwartet die Zuschauer etwas ganz Neues, wie der Sender in der Pressemitteilung anteasert: "Bei einem Sieg steht für ihren Arbeitgeber direkt zu Beginn des neuen Jahres viel mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel…" Was damit gemeint ist, wird erst während der Neujahrsgala enthüllt.

Joko und Klaas treten die Challenge sicherlich siegessicher an. In der vergangenen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 10. Dezember gingen sie als Sieger des Abends hervor. Ihre 15 Minuten Sendezeit am darauffolgenden Tag nutzte das Duo für eine politische Message. Die Moderatoren ließen die Kanzlerkandidaten von drei großen demokratischen Parteien – Olaf Scholz (66), Friedrich Merz (69) und Robert Habeck (55) – zu Wort kommen. In ihren Beiträgen ging es um ihre Sicht auf den derzeitigen Bundestagswahlkampf sowie um den Wunsch nach der Wahrung von Respekt in politischen Diskursen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf and Joko Winterscheidt in Berlin, 2024

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

