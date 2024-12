Diese "Golden Bachelor"-Kandidatin küsst Franz als Erste

Franz Stärk (73) sucht als erster deutscher Golden Bachelor nach der großen Liebe. Anders als im ursprünglichen Format – Der Bachelor – lässt es der Golfenthusiast dabei eher langsam angehen. Erst in der sechsten Folge gibt es zwischen dem Rosenkavalier und einer der Damen die erste Annäherung in Form eines Kusses. Das Date mit der 60-jährigen Lise beginnt mit einem aufregenden Hubschrauberflug und endet mit einem Glas Wein am Meer bei Sonnenuntergang. Erst liegt die Norwegerin vertraut in seinem Arm. Dann fasst sich Franz ein Herz: Nach einem ersten intensiven Blickkontakt und einem charmanten Zwinkern geht er auf Tuchfühlung und küsst die Blondine. "Wenn man sich mag, darf man das ruhig mal zeigen", stellt Franz fest und setzt direkt zum zweiten und auch dritten Schmatzer an.

Und was sagen die anderen Ladys in der Villa zu dem Kuss zwischen dem Rosenkavalier und der Immobilienmaklerin? Die erfahren gar nicht erst von den süßen Lippenbekenntnissen zwischen Franz und Lise. Die Norwegerin erzählt zwar ausschweifend vom Date und stellt sogar die romantische Szene am Wasser nach, in dem sie sich in Susannes Arm legt, doch der Kuss findet keine Erwähnung. Als dann Birgit noch einmal nachhakt, ob denn mehr zwischen ihnen passiert sei, verneint Lise das mit einem nervösen Lachen. "Ich will ihnen auch nicht wehtun, vielleicht hat irgendwer Gefühle für ihn und wieso sollte ich diesem Menschen dann wehtun", erklärt die Blondine ihre Entscheidung, über die Annäherung Stillschweigen zu bewahren.

Lise ist tatsächlich nicht die einzige Frau, bei der die Chemie zu stimmen schien. Auch bei Ute St. fühlte sich der pensionierte Vize-Direktor einer Gesamtschule sichtlich wohl. Bei einem vorherigen Einzeldate zwischen dem Rosenkavalier und der Kandidatin Ute hatten die beiden über tiefgründige Themen gesprochen. Franz konnte es sich nicht verkneifen, spielerisch an der Kandidatin zu schnuppern und schenkte ihr schließlich einen Kuss auf die Wange. "Das waren dann schon auch ein paar Schmetterlinge, sage ich mal", gestand der Golden Bachelor im Interview. Auch wenn der ersehnte Kuss auf die Lippen ausblieb, fühlte sich das Date für beide bedeutungsvoll an. Franz gab später offen zu: "Ich hätte Ute gerne geküsst, definitiv."

RTL / Stephan Pick Lise, "Golden Bachelor"-Kandidatin

RTL Franz Stärk und Ute St. beim "Golden Bachelor"

