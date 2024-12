Heinz Hoenig will an Silvester erstmals das Haus verlassen

Heinz Hoenig (73) hat Silvester 2024 als einen besonderen Meilenstein auf seinem Weg zur Genesung gewählt: Er will an diesem Tag erstmals seit seinem monatelangen Krankenhausaufenthalt die Wohnung verlassen. Der Schauspieler, der mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) in einem Altbau in Blankenburg lebt, plant den Jahreswechsel bei einer Freundin zu feiern. Annika und die Familie unterstützen ihn dabei tatkräftig. "Wir wollen bei meiner guten Freundin Yvonne feiern. Wir planen Heinz Huckepack die Treppe herunterzutragen." Das erklärte Annika gegenüber Bild. Der Weg zurück ins Leben ist für Heinz eine Herausforderung, die er mutig anzupacken scheint.

Dem Plan liegt eine lange Leidensgeschichte zugrunde, die Heinz beinahe das Leben gekostet hätte. Im Mai 2024 kamen erste Berichte auf, dass der Schauspieler mit schweren Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Bakterielle Infektionen hatten seine Speiseröhre zerstört, und eine lebensrettende Operation an der Aorta konnte bisher nicht durchgeführt werden, da sein Zustand zu kritisch bleibt. Nach künstlichem Koma sowie Monaten auf der Intensivstation durfte er schließlich im September nach Hause – in eine kleine Wohnung über zwei Etagen, die er seitdem nicht mehr verlassen konnte. Annika motiviert Heinz täglich, wie er beteuerte: "Ich trainiere meine Beine und schaffe schon eine Runde mit dem Rollator um unsere Kücheninsel. Annika treibt mich jeden Morgen dazu an."

Das Ehepaar Hoenig hatte sich 2018 das Jawort gegeben und lebt seitdem in Annikas Heimatstadt, wo sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern ein neues Zuhause gefunden haben. Trotz des gesundheitlichen Rückschlags scheint die Familie fest zusammenzuhalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei ihre enge Freundin Yvonne, die Heinz und Annika in der schweren Zeit tatkräftig unterstützt. Sie ist auch Gastgeberin der anstehenden Silvesterfeier. "Sie ist ein Engel, steht uns zur Seite, kümmert sich um die Kinder und gibt Heinz und mir Kraft", schwärmte Annika im Gespräch mit Bild. Für Heinz ist dieser Abend mehr als ein Jahreswechsel – es ist ein Schritt zurück in die Normalität und ein Symbol für seine Hoffnung, eines Tages wieder vollständig zu genesen.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig beim Plätzchenbacken, November 2024

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

