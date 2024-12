Kourtney Kardashian posiert mit ihrer Patchwork-Familie

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (49) haben mit einer seltenen Familienaufnahme ihre Fans überrascht. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein Bild, das sie mit fast allen Kindern ihres Patchwork-Haushalts am 23. Dezember auf ihrer Weihnachtsparty zeigt. Kourtney posiert unter anderem mit ihren drei eigenen Kindern Mason (15), Penelope (12) und Reign (10), die sie mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (41) bekam. Doch auch Travis' Kinder Landon (21) und Atiana, die Tochter seiner Ex-Frau Shanna Moakler (49), durften auf dem Schnappschuss selbstredend nicht fehlen. Das Herzstück des Bildes ist jedoch der gemeinsame Sohn des Paares, Rocky Thirteen Barker (1), der von seinem stolzen Vater liebevoll getragen wird.

Neben dem Patchwork-Content gab Kourtney auch Einblicke, wie das Vor-Fest der Liebe in ihrem Zuhause in diesem Jahr zelebriert wurde. So durften selbstredend auch ihre Schwestern nicht fehlen. Mit Kim Kardashian (44) posierte die vierfache Mutter ebenfalls für ein Foto – Kim brezelte sich dafür ordentlich auf. Ihre jüngere Schwester Kendall Jenner (29) schien auf der Weihnachtsfeier derweil eine Menge Spaß beim Karaoke-Singen gehabt zu haben, wie die Aufnahmen zeigen. "Es war die Nacht vor Weihnachten", schrieb die The Kardashians-Darstellerin zu ihrem Post.

Kourtney und Travis sind seit 2022 verheiratet und nahezu verrückt nacheinander. Doch auch die Zusammenführung ihrer Familien scheint der Unternehmerin und dem Musiker ein besonderes Anliegen zu sein. Auch wenn Kourtney und Travis bereits einige Kinder haben, träumten sie lange von einem gemeinsamen Baby. Dieser Wunsch erfüllte sich schließlich. Ihr Glück wurde im vergangenen November durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes gekrönt. Rockys erster Geburtstag wurde deswegen auch gebührend gefeiert. Die Patchwork-Familie zog es dafür in den Disney California Adventure Park. Es gab viele köstliche Snacks, bunte Ballons und natürlich eine süße Torte mit Mickey-Mouse-Motiv – Baby Barker dürfte da eine tolle Zeit gehabt haben.

Instagram / kourtneykardash Kim und Kourtney Kardashian im Dezember 2024

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian mit Rocky, 2024

