So süß feiert Kourtney Kardashian Baby Rockys Geburtstag (1)

Rocky Thirteen Barker ist schon ein Jahr alt – und das feiert seine Mama Kourtney Kardashian (45) natürlich gebührend. Auf Instagram teilt der The Kardashians-Star einige Eindrücke der Geburtstagsfeier seines Kleinen. Anlässlich seines Ehrentags ging es in den Disney California Adventure Park, in dem Rocky mit einem übergroßen Willkommensschild begrüßt wurde, auf dem "Baby Barker" geschrieben stand. Zudem gab es zahlreiche Snacks und Speisen, bunte Luftballons und Torten im Micky-Maus-Stil.

Auf einem der Bilder ist Papa Travis Barker (48) mit dem Geburtstagskind im Arm abgelichtet, während das Vater-Sohn-Duo neben Micky Maus steht. Von der turbulenten Sause sind die Fans total begeistert – wie sie in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags zum Ausdruck bringen. "Ihr habt es so gut, eure Kinder auf diese Art feiern zu können. Wenn ich das könnte, würde ich das auch sofort machen!", schwärmt beispielsweise ein Nutzer. Zudem häufen sich zahlreiche Glückwünsche unter dem Post, diese lauten unter anderem: "Ich kann kaum glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Alles Gute, Baby Rocky (1)!"

An seinem Geburtstag wurde der Einjährige nicht nur von seiner Familie und zahlreichen Fans ausgiebig gefeiert – auch ein ganz besonderer Promi gratulierte ihm auf rührende Weise. "Rocky"-Darsteller Sylvester Stallone (78) schrieb dem kleinen Mann einen Brief, denn seine Filmrolle diente als Inspiration für den Namen des Jungen. "Du darfst niemals deine Träume aufgeben, niemals. Und am wichtigsten ist, dass du Familie, Freundschaft und Loyalität immer über Ruhm und Reichtum stellen musst!", hieß es unter anderem.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Micky Maus, Rocky Thirteen und Travis Barker, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

Anzeige Anzeige