So viel bekam Nikki Glaser für die Golden-Globes-Moderation

Comedian und Moderatorin Nikki Glaser (40) hat am Sonntag mit ihrem Auftritt als Gastgeberin der Golden Globes für Begeisterung gesorgt. Bei der glamourösen Verleihung, die von CBS übertragen wurde, war sie das erste Mal als Moderatorin zu sehen und erhielt dafür laut Deadline etwa 390.000 Euro. In einem Interview in der "Howard Stern Show" bestätigte Nikki, dass es Gespräche über eine mögliche Rückkehr im nächsten Jahr gebe, jedoch noch keine offizielle Einladung vorliege. "Es ist nicht wirklich meine Entscheidung, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie mich nicht fragen", erklärte sie.

Nikki erklärte, sich mit ihrer Bezahlung wohlzufühlen – obwohl ihr Gehalt geringer ausgefallen sei als das eines früheren Moderators. Jerrod Carmichael (37), der im Jahr zuvor den Abend moderierte, hatte für denselben Job etwa 485.000 Euro erhalten. Die 40-Jährige blieb jedoch gelassen und fügte hinzu: "Es ging für mich nicht ums Geld – ich hätte es im ersten Jahr auch kostenlos gemacht. Es war eine unglaubliche Plattform." Laut Deadline besteht außerdem die Möglichkeit, dass Nikki aufgrund eines bestehenden Drei-Jahres-Vertrags mit CBS auch 2026 wieder auf der Bühne der Golden Globes stehen könnte. Sollte das passieren, ist eine "signifikante" Gehaltserhöhung im Gespräch.

Die gebürtige St. Louiserin hat sich in den letzten Jahren als eine der bekanntesten Stimmen der amerikanischen Comedy-Szene etabliert. Bekannt für ihre ehrliche Art und ihren frechen Witz tritt Nikki nicht nur auf Comedy-Bühnen auf, sondern hat auch einen eigenen Podcast und moderierte zahlreiche Shows. Privat gibt sich die 40-Jährige bodenständig. Sie scheut nicht davor zurück, über persönliche Kämpfe und Unsicherheiten zu sprechen – eine Eigenschaft, die sie bei ihrem Publikum noch beliebter macht. Fans dürfen gespannt sein, ob sie auch in den kommenden Jahren wieder die glamouröse Veranstaltung moderieren wird.

Getty Images Nikki Glaser bei den Golden Globes 2025

Getty Images Nikki Glaser bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills

