Nikki Glaser übte ihren Golden-Globes-Monolog 93 Mal

Nikki Glaser (40), bekannt als Comedian und Moderatorin, hat bei den Golden Globes 2025 ihr Debüt als Gastgeberin gefeiert. Auf dem roten Teppich vor der Verleihung erzählte Nikki, dass sie ihre Eröffnungsrede insgesamt 93 Mal geprobt habe, bevor sie den großen Moment vor dem prominenten Publikum live meistern sollte. "Heute Abend wird es mein 94. Mal sein", verriet sie gegenüber E! News. Um die perfekte Balance aus Humor und Timing zu finden, habe sie den Text bis zur letzten Minute verfeinert. Dennoch sei Raum für Improvisation geblieben: "Ich will nicht, dass die Leute denken, ich rezitiere nur etwas. Ich übe so viel, damit ich frei agieren kann – und dann kommen ganz neue Sachen raus."

Um die Rede in der finalen Version auszutesten, trat Nikki kurz vor der Preisverleihung bei neun kleineren Events in Los Angeles auf. Dabei konnte sie ihre besten Witze vor Live-Publikum ausprobieren und erhielt so direktes Feedback. Wie sie The Hollywood Reporter erläuterte, genoss sie den besonderen Prozess: "Ich sage dem Publikum, dass es Teil von etwas Geheimem ist – sie helfen mir dabei, die besten Gags zu wählen." Dabei zeigte sie sich auch dankbar gegenüber den Menschen, die sich darauf eingelassen haben, und scherzte: "Wenn Sie bei den Globes denselben Witz hören, den Sie mir vorgeschlagen haben, können Sie sagen: 'Ich habe es ihr gesagt!'"

Nikki, die vor Kurzem durch ihren viralen Auftritt bei "The Roast of Tom Brady" Aufmerksamkeit auf sich zog, gab zu, dass sie sich unter den nominierten Stars wie Timothée Chalamet (29) und Glen Powell (36) auf der Bühne trotzdem überwältigt fühle. "Glen wird hinten sitzen und muss eine Sonnenbrille tragen, damit er mir nicht in die Augen schauen kann, denn das würde mich aus der Fassung bringen", scherzte sie und erklärte weiter, dass sie selten die Gelegenheit habe, zu all den Stars zu sprechen: "Es ist surreal, dass ich da oben stehe und Angelina Jolie (49) mir zuhören muss." Für Nikki ist diese Gastgeberrolle bei den Golden Globes ein weiterer Meilenstein in ihrer jahrzehntelangen Karriere. Kurz vor der Verleihung äußerte sie noch die Sorge, nach ihrer Moderation gecancelt zu werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Glaser bei den Golden Globes 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Glaser, Moderatorin

Anzeige Anzeige