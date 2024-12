Rebel Wilson läutet Neujahr mit einem innigen Moment ein

Rebel Wilson (44) könnte für das Jahr 2024 kaum dankbarer sein. Die Schauspielerin ist für den Jahreswechsel zusammen mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma und ihrer kleinen Tochter in ihre Heimat Sydney gereist. Weil es in Australien schon früher Morgen ist, hieß das Paar dort schon das neue Jahr willkommen. In ihrer Instagram-Story teilt Rebel den Moment mit ihren Fans: Pünktlich um Mitternacht filmt sie sich mit einem riesigen Feuerwerk im Hintergrund und ihrer Ramona im Arm – dazu gibt es noch einen romantischen Kuss. Gefeiert wurde auf einer luxuriösen Jacht mit Blick auf eines der berühmtesten Wahrzeichen Sydneys: das Opernhaus.

Um 2025 gebührend zu begrüßen, postete Rebel auch ein paar Fotos, zu denen sie einen langen Text schrieb, inklusive Liebeserklärung an ihre Ramona. "Ich bin so aufgeregt, das Jahr 2025 zu begrüßen! Was für ein Jahr 2024 war! Ich habe meine wunderschöne Disney-Prinzessin geheiratet, meine kleine Tochter ist bereits eine kleine Lady, meine Memoiren 'Rebel Rising' waren ein New-York-Times-Bestseller, der Film, bei dem ich Regie führte, hatte eine große Gala-Premiere auf dem Toronto Film Festival und ich konnte mit Freunden einige erstaunliche Abenteuer auf der ganzen Welt erleben", freut sich die Pitch Perfect-Darstellerin. Sie sei zudem dankbar für all die "unglaublichen Geschenke" in ihrem Leben.

Und in der Tat war in diesem Jahr einiges in Rebels Leben los. Ein besonderes Highlight wird aber sicherlich ihre Hochzeit gewesen sein – und die ist erst wenige Monate her. Im September gaben die Australierin und ihre Liebste sich das Jawort bei einer romantischen Zeremonie in Italien. Im Netz teilte Rebel stolz die Bilder von sich und ihrer frisch Angetrauten in opulenten Brautkleidern. "Verheiratet. Sardinien, 28.09.2024", schrieb die 44-Jährige unter die Fotos. Ramona ließ es sich nicht nehmen, den Post mit zwei Herz-Emojis zu kommentieren. Danach ging es in die Flitterwochen in Paris.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma im September 2024

