Es ist offiziell: Rebel Wilson gab ihrer Ramona das Jawort

Rebel Wilson (44) bestätigt die Hochzeit mit Ramona Agruma. Auf Instagram teilt die Schauspielerin eine malerische Aufnahme. Die beiden Frauen halten sich auf dem Schnappschuss an den Händen und grinsen sich sichtlich glücklich an. "Verheiratet. Sardinien, 28.09.2024", lautet die schlichte Bildunterschrift. Ramona versieht den Post ihrer Braut mit zwei Herz-Emojis. Schon seit Tagen brodelte die Gerüchteküche, und die Fans vermuteten, dass der Pitch Perfect-Star seiner Verlobten das Jawort gegeben hatte – nun ist es also offiziell.

Die Fans freuen sich mit dem frischvermählten Ehepaar und kommentieren den Beitrag fleißig. "Absolut phänomenal. Herzlichen Glückwunsch!", "Ihr seht beide umwerfend aus! Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr hattet den schönsten Tag", oder "Was für eine atemberaubende Aufnahme", lauten nur drei der zahlreichen begeisterten Stimmen.

Seit über zwei Jahren gehen Rebel und Ramona gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile sind sie auch Eltern einer kleinen Tochter. Royce erblickte mithilfe einer Leihmutter Ende 2022 das Licht der Welt. "Danke, dass du mir geholfen hast, meine eigene Familie zu gründen, es ist ein unglaubliches Geschenk", bedankte sich der Leinwandstar damals bei ihrer Leihmutter auf Instagram.

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson, Ehepartnerinnen

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

