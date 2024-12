Wiedersehen nach Jahren: Britney Spears teilt Foto von Sohn

Britney Spears (43) hat auf Instagram seltene Fotos ihres Sohnes Jayden James (18) geteilt und ihn liebevoll als ihren "Zwilling" bezeichnet. Der Popstar, der mit Ex-Mann Kevin Federline (46) die gemeinsamen Söhne Jayden und Sean (19) hat, zeigte sich dabei sichtlich emotional. Anlass für die Posts war ein überraschendes Wiedersehen der beiden zu Weihnachten – nach fast drei Jahren ohne Kontakt. "Er ist für immer meiner!", schrieb Britney zu den Bildern und konnte ihre Freude kaum fassen. "Es ist seltsam, wir sind wie Zwillinge, nur dass er ein Junge ist und ich ein Mädchen bin!", schwärmte die Sängerin. Dazu postete sie ein Weihnachtsvideo.

In ihrer Bildunterschrift drückte Britney aus, wie überwältigt sie von Jaydens Besuch war. Sie erklärte, dass sie in der langen Trennungszeit sehr gelitten habe und nun über sein "Wunder und seinen Genius" staune. "Er kam zurück, und er fühlt sich älter und schlauer an als ich!", schrieb sie weiter. "Er ist ein Mann, und ich weine jeden Tag meines Lebens, weil er so ein Wunder und ein Genie ist." "Wenn er spielt, bebt die ganze Welt!", fügte sie liebevoll hinzu und ließ damit durchscheinen, wie stolz sie auf ihren Sohn ist. In dem Video wünschen Jayden und Britney ihren Followern frohe Weihnachten. Die Sängerin fügte hinzu: "Das beste Weihnachtsfest meines Lebens! Ich habe meine Söhne seit zwei Jahren nicht gesehen! Tränen der Freude und Schock vor Freude. So verrückt vor Liebe und so gesegnet! Ich bin sprachlos, danke Jesus!"

Britney zeigt sich in letzter Zeit vermehrt in den sozialen Medien, um Einblicke in ihr privates Leben zu geben. Jayden, der zusammen mit seinem älteren Bruder Sean hauptsächlich bei seinem Vater Kevin in Kalifornien aufwuchs, hielt sich in der Vergangenheit eher aus der Öffentlichkeit heraus. Britney selbst hatte wiederholt von den Herausforderungen gesprochen, die ihre Beziehung zu ihren Teenagersöhnen geprägt haben. Obwohl man Sean auf den Fotos und im Video nicht sieht, war auch ihr ältester Sohn mit von der Partie. Beide Söhne überraschten ihre Mutter zu Weihnachten mit einem Besuch. Dies verriet eine Quelle der Daily Mail. Laut dieser sei Britney vollkommen außer sich vor Freude gewesen. "Sie konnte sich einfach nicht zusammenreißen und hat so geweint, weil sie so glücklich war. Es war sehr süß", berichtet der Insider weiter.

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

MEGA, Instagram / britneyspears Collage: Britney Spears und Sean Preston Federline

