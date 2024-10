Bethenny Frankel enthüllt ihr Geheimnis für großen Erfolg

Bethenny Frankel (53), bekannt aus The Real Housewives of New York City, hat ihre Geheimnisse für Erfolg und Selbstbewusstsein enthüllt. Die Reality-TV-Bekanntheit sprach bei den Glamour Women of the Year Awards in New York City mit Us Weekly über ihre persönliche Philosophie. "Ich mache wirklich nichts mehr, was ich nicht will", erklärte Bethenny. Sie betonte, dass sie sich aus bestimmten Geschäften und Erfahrungen zurückgezogen habe, um sich auf das zu konzentrieren, was sie wirklich glücklich mache.

Als Mutter ihrer 14-jährigen Tochter Bryn, die sie mit ihrem Ex-Mann Jason Hoppy hat, unterstrich Bethenny die Bedeutung von Balance und Selbstfürsorge. Trotz ihres vollen Terminkalenders finde sie stets Wege, ihr Wohlbefinden zu priorisieren. "Ich muss auf einer 'Zugangsdiät' sein", sagte sie und erklärte, dass sie ganz bewusst auswähle, wozu sie "Ja" sagt. "Ich bin sehr gut darin, alles auszugleichen. Ich arbeite und mache und dann muss ich auch wieder schlafen und mich erholen." Sie fügte hinzu, dass sie sich nicht über einen vollen Kalender definiere und nur Dinge tue, die sie glücklich machen oder einen persönlichen Mehrwert bieten.

Bethenny glaubt, dass ihr Selbstbewusstsein aus ihren Erfahrungen in der Kindheit stammt: Sie besuchte insgesamt 13 verschiedene Schulen und war oft das "neue Mädchen". "Ich musste immer einen Weg finden, einen Raum für mich zu gewinnen, weil ich immer neu war", erzählte sie. Diese Herausforderungen hätten ihr dabei geholfen, Selbstvertrauen zu entwickeln und sich in verschiedenen Situationen zurechtzufinden. "Wenn Dinge schiefgehen, sollte man nicht das Steuer loslassen, aber auch nicht zu festhalten", riet sie und betonte, dass Selbstbewusstsein eine innere Einstellung sei.

Bethenny Frankel und ihre Tochter Bryn im September 2024

Bethenny Frankel bei den Glamour Women Of The Year Awards 2024

