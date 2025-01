Deshalb feierten Anna-Maria und Bushido Silvester getrennt

Der Jahreswechsel verlief für Anna-Maria Ferchichi (43) und ihren Ehemann Anis, besser bekannt als Bushido (46), nicht wie geplant. Eigentlich wollten der Rapper und seine Frau in ihrer Wahlheimat Dubai samt Großfamilie und Besuch aus Deutschland das neue Jahr einläuten. Doch diverse Krankheiten machten dem Ferchichi-Clan einen Strich durch die Rechnung. "Meinem Papa geht's nicht so gut, Anis bleibt mit ihm zu Hause. Amaya hat leider Fieber, die Mädels wollen auch lieber bei Papa bleiben", berichtete Anna-Maria geknickt in ihrer Instagram-Story. Die achtfache Mutter verbrachte Silvester schließlich mit ihren Söhnen, ihrer Schwester, ihrer Mutter und Freundin Yasmine.

Dadurch, dass Anna-Maria und Anis in einer Großfamilie leben, gestaltet sich die Organisation von Silvester und Co. eben manchmal schwierig. Auch in das Weihnachtsfest der Familie floss jede Menge Planung, wie die stolze Mama kürzlich im Netz erzählte. Zum Essen gibt es traditionell Truthahn mit Knödeln und Rotkohl – selbst kochen sei aber aufgrund der vielen Menschen nicht mehr drin. "Seitdem wir hier sind, bestellen wir 28 Kilo Vögel, da auch Freunde von uns kommen. Wir sind dieses Jahr zwölf Erwachsene und sieben Kinder", erklärte Anna-Maria.

Dennoch ist der Ablauf von Heiligabend geordnet und strikt geplant. "Vormittags gemütlicher Morgen. Die Kinder helfen, die Tische zu schmücken. Danach Kirche. Essen, Bescherung und danach alle zusammen einen Weihnachtsfilm gucken", beschrieb Anna-Maria. Anis und die Kids sind zwar Muslime, dennoch sei es der 43-Jährigen wichtig, christliche Traditionen zu pflegen. Den Gang in die Kirche habe sie als Tradition aus Deutschland mit nach Dubai gebracht.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

