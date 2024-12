Anna-Maria Ferchichi erinnert an ihr schlimmstes Weihnachten

Als Mama von acht Kindern ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest. An die Feiertage im vergangenen Jahr hat Anna-Maria Ferchichi (43) aber keine so schönen Erinnerungen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" mit ihrem Mann Bushido (46) erinnert sie sich an 2023, als sie das Weihnachtsfest wegen einer Streptokokken-Infektion im Bein im Krankenhaus verbringen musste. "Meine Familie am 24. allein zu lassen [...] war für mich eine Katastrophe", erzählt die Influencerin.

Anstatt mit ihren Liebsten zusammen ein Festtagsessen zu genießen und anschließend Geschenke auszupacken, musste die Schwester von Sarah Connor (44) an Heiligabend sogar notoperiert werden. Zu ihrer Erleichterung ist das vergangene Weihnachten ihren Töchtern Laila und Aaliyah, die dem Podcast als Überraschungsgäste beiwohnen, aber nicht präsent in Erinnerung geblieben. "Mich freut das gerade von tiefstem Herzen, weil ich habe letztes Jahr gedacht, das hat euch traumatisiert", zeigt sich die 43-Jährige erleichtert.

In diesem Jahr wird aber wieder die ganze Familie vereint sein: Neben Laila und Aaliyah gibt es nämlich noch ihre Brüder Djibrail und Issa, ihre kleinen Schwestern Naima (3), Amaya (3) und Leonora (3) sowie ihren ältesten Halbbruder Montry. Vor allem für die jüngeren Kids stehen wahrscheinlich die Geschenke, die der Weihnachtsmann ihnen bringt, an erster Stelle des Festes. Für die Überraschungen für die Kids haben die Dubai-Auswanderer sich auch in diesem Jahr kein festes Geldlimit gesetzt. "Um ehrlich zu sein, haben wir dafür kein Budget. In manchen Jahren war es viel, in anderen weniger. Dieses Jahr habe ich noch keine Ahnung, was wir schenken", verriet Anna-Maria in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige