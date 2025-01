Emotionaler Moment: Heinz Hoenig stand Silvester vor der Tür

Schauspiellegende Heinz Hoenig (73) darf zum Neuanfang des Jahres das erste Mal wieder sein Haus verlassen. Nach neun Monaten im Krankenhaus und einer langen Genesungszeit zu Hause genießt er auf einem Video, das RTL vorliegt, das Feuerwerk. Glücklich und zufrieden strahlt Heinz in die Kamera und wünscht ein "Frohes neues Jahr." In einem weiteren Clip sind er und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) gemeinsam zu sehen. Sie ruft auf dem Video euphorisch: "Silvester 2024, Heinz ist draußen."

Dieser Moment schenkt der Familie viel Hoffnung nach einem harten und lebensbedrohlichen Jahr für Heinz. Neben einer OP am Herzen und der Speiseröhre musste der Künstler mehrfach in ein künstliches Koma versetzt werden. Gegenüber dem Medium blickt er zurück: "Aus dem Jahr 2024 nehme ich viel Mut und Kraft mit. Ich habe einiges besiegt, ich war krank und bin es teilweise immer noch, doch das werde ich besiegen. Mit der Kraft meiner Familie. Und ich werde es schaffen." Mit positiven Gedanken geht er in das neue Jahr. Dem schließt sich auch seine Annika an: "Es kann nur besser werden."

Für das neue Jahr hat der 73-Jährige außerdem große Pläne. "Ich freue mich am meisten, bald wieder mit meinen Kindern durch den Harz zu ziehen", erzählt er dem TV-Sender. Auch das Kochen mit seiner Frau steht auf seiner To-do-Liste für 2025. "Ich möchte mit meiner Frau in der Küche tanzen und eine gute Suppe brauen", betont er voller Vorfreude. Sein verbesserter Gesundheitszustand macht für den Schauspieler einige Dinge wieder möglich, auf die er im vergangenen Jahr verzichten musste.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

