Florian Silbereisens Schlagershow gewinnt Silvester-TV-Duell

Florian Silbereisen (43) läutete mit einem Paukenschlag das neue Jahr ein: Zum allerersten Mal präsentierte der Moderator am Silvesterabend die Live-Ausgabe des "Silvester-Schlagerbooom 2025" in der neuen Münchner Basketball-Arena – und das mit beeindruckendem Erfolg. Rund 4,65 Millionen Zuschauer verfolgten die Show, bei der er mit Stars wie Andrea Berg (58), Vanessa Mai (32) und DJ Ötzi (53) das Publikum begeisterte. Das schreibt das Medienmagazin dwdl. Damit war Florians Sendung nicht nur die meistgesehene Primetime-Produktion des Abends, sondern überholte auch deutlich die Konkurrenzshow "Willkommen 2025" im ZDF, moderiert von Andrea Kiewel (59) und Johannes B. Kerner (60).

Die Konkurrenz aus Berlin, die traditionell von der Bühne am Brandenburger Tor sendet, erlebte einen Rückgang: Die ZDF-Produktion mit Andrea und Johannes wurde von rund 2,6 Millionen Menschen eingeschaltet, etwa einer halben Million weniger als im Jahr zuvor. Dafür war der Anteil der jungen Zielgruppe mit 22 Prozent besonders hoch – vermutlich geschuldet durch Auftritte von Megastars wie Shirin David (29). So oder so – Florian scheint mit seinem Konzept genau ins Schwarze getroffen zu haben. Mit der großen Premiere des "Silvester-Schlagerbooom" hat die ARD einen echten Volltreffer gelandet. Im Vorjahr lief dort noch eine von dem Der Bergdoktor-Star Hans Sigl (55) moderierte, aber bereits vorproduzierte Show, die deutlich weniger Publikum anziehen konnte.

Auch wenn die Silvesterfeier am Brandenburger Tor mit der Quote von Florian nicht mithalten konnte – für Shirin hat sich ihr Auftritt dennoch gelohnt. Für die besondere Show bereitete sich die Rapperin mit Schweiß und Blut vor. "Acht Stunden tanzen täglich, viel Stretching – ich muss sogar zweimal am Tag mein Outfit wechseln, weil ich so krass schwitze", verriet sie gegenüber Bild. Am Morgen nach dem Auftritt nutzte sie zudem die mediale Aufmerksamkeit und kündigte ihre neue Single "Atzen und Barbies" mit Ski Aggu (27) an.

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Anzeige Anzeige