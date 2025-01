Shirin David kündigt brandneue Single "Atzen und Barbies" an

Schon vor einigen Wochen kündigte Shirin David (29) ihre neue Platte "Schlau aber Blond" für Ende Januar an. Seitdem brachte sie schon zwei Singles des Albums raus: "Bauch Beine Po" und "Küss mich doch". Nach ihrer Show am Brandenburger Tor zur Silvesterfeier lässt sie nun eine weitere Bombe platzen. In einem Livestream auf der Social-Media-Plattform Instagram verkündet sie aus ihrem Hotelzimmer heraus, dass sie noch vor Ende Januar ihre Single "Atzen und Barbies" veröffentlichen wird. Am 24. Januar soll der Hit als Feature mit Rapper Ski Aggu (27) live gehen!

Um ihren Fans schon mal eine erste Kostprobe des Songs zu kredenzen, performte sie den Song bei ihrem Auftritt für die ZDF-Show "Celebrate at the Gate", bei der sie vor dem Brandenburger Tor als Headlinerin auftrat. Dabei durfte Ski Aggu als Überraschungsgast natürlich nicht fehlen. Locker-flockig tanzte die Rapperin über die Bühne – allerdings steckt hinter dem lässigen Auftritt eine Menge Arbeit. Wie sie gegenüber Bild vorab verriet, trainierte sie täglich bis zu acht Stunden für diesen einen Auftritt. Und das hatte auch einen guten Grund, wie sie meinte: "Ich werde exklusiv einen Teil meiner neuen Show präsentieren – als Premiere für die kommende Tour."

Obwohl Shirin zu den gefeiertsten Künstlerinnen Deutschlands gehört, kamen ihr zuletzt veröffentlichtes Lied "Küss mich doch" und eine Hörprobe vom Titelsong des Albums "Schlau aber Blond" überhaupt nicht gut an. Der neue, feminine Sound der sonst so toughen Rapperin fällt bei den Fans durch. Sie vermissen die harten, krassen Hip-Hop-Einflüsse, die Shirin in ihren vorherigen Alben an den Tag gelegt hat. Mittlerweile sammeln sich Kommentare wie: "Shirin David enttäuscht nie. Habe Müll erwartet und sie hat Müll geliefert" auf ihrem YouTube-Account.

