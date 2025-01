Katie Price unterstützt Kerry Katona bei ihrem Facelifting

Kerry Katona (44) hat angekündigt, sich im Januar ihre untere Gesichtshälfte straffen zu lassen. Die ehemalige Atomic-Kitten-Sängerin erklärte in ihrer neusten Kolumne im Magazin New!, dass sie trotz ihrer Vorfreude durchaus nervös sei, sich diesem großen Eingriff zu unterziehen. Moralische Unterstützung erhalte sie jedoch von ihrer engen Freundin Katie Price (46), die als Expertin für plastische Chirurgie gilt und selbst zahlreiche Eingriffe hinter sich hat. Katie soll Kerry persönlich vor der OP und während ihrer Genesung begleiten. "Sie weiß genau, was ich durchmachen werde, und kann mir die Angst nehmen", verriet Kerry.

In den letzten Jahren hat Kerry bereits eine Vielzahl von Schönheitsoperationen durchführen lassen, darunter eine Nasenkorrektur, eine Bauchstraffung, eine Augenlidstraffung und mehrere Brustoperationen. Schon in der Vergangenheit ließ sich Kerry dabei von Busenfreundin Katie beraten, die immer wieder mit Beauty-OPs von sich reden macht. Besonders emotional wurde es für Kerry bei ihrer nicht ganz freiwilligen Nasenoperation im vergangenen Jahr, wie sie in ihrer Kolumne gestand: "Ich hatte die gleiche Nase wie mein Vater. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich durch die Nasen-OP diese Verbindung zu ihm verloren habe."

Katie und Kerry verbindet eine langjährige und enge Freundschaft, die bereits im Jahr 2004 begann. Damals traten die beiden gemeinsam bei der britischen Reality-Show "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!" an. Während Kerry daraus als Siegerin hervorging, belegte Katie einen der hinteren Plätze. Trotz dieses Unterschieds im Wettbewerb entwickelten sie eine starke Bindung und unterstützen sich seitdem sowohl beruflich als auch privat. Besonders in schwierigen Zeiten stehen die beiden füreinander ein, zum Beispiel bei Kerrys jüngster Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney, bei der Katie ihr eine wichtige Stütze war.

Katie Price, TV-Star

Katie Price und Kerry Katona im April 2018

