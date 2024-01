"Atomic Kitten"-Kerry Katona lässt sich Augenlider straffen!

Sie lässt einen Beautyeingriff machen! Die Sängerin Kerry Katona (43) wurde als Mitglied der britischen Pop-Band Atomic Kitten berühmt und arbeitet mittlerweile auch als Kolumnistin. Außerdem ist die Musikerin im Netz aktiv, wo sie freizügige Schnappschüsse ihres Bodys auf OnlyFans veröffentlicht. Und damit verdient die einstige Sängerin richtig viel Geld, das die "Whole Again"-Interpretin in einen Schönheitseingriff investiert: Kerry lässt sich die Augenlider straffen!

Das Ergebnis nach der Schönheitsoperation wird dabei auf mehreren Fotos festgehalten, die OK! vorliegen. Auf diesen ist Kerrys angeschwollenes Gesicht zu sehen, während sie ihre Augen fest verschlossen hält. An ihren Lidern befinden sich Nähte und die 43-Jährige sieht erschöpft aus, während ihre Lippen und Nase in Rot leuchten und sie sich im Krankenhausbett erholt.

Bereits zuvor verriet sie in ihrer New!-Kolumne, dass sie sehr nervös sei, was die Operation betreffe. "Ich bin ziemlich aufgeregt, aber ich freue mich darauf, es machen zu lassen", plauderte Kerry aus und fügte hinzu: "Ich denke, die Genesungszeit beträgt zehn Tage und in dieser Zeit werde ich nicht mit dem Auto fahren können." Dabei verriet die Sängerin ebenfalls, dass sie in Zukunft auch ihre Nase operieren lassen will.

