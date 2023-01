Bauchstraffung: Kerry Katona wird einen Monat nicht arbeiten

So hat sich Kerry Katona (42) das sicherlich nicht vorgestellt. Der Atomic Kitten-Star unterzog sich vor Kurzem heimlich einer Bauchstraffung. Für die Sängerin ging dieser Eingriff allerdings nach hinten los: Ihr wuchs ein zweiter Bauchnabel. Weiter scherzte sie, dass ihr Bauch danach einer Verletzung ähneln würde, die man sonst auf Zigarettenpackungen sieht. Aber der Beauty-Eingriff hat nun nicht mehr nur ästhetische Folgen für Kerry.

Die Sängerin wird sich nun einer Korrektur-OP unterziehen müssen. Und hat dafür einen genauen Plan: "Ich habe diesen Monat eine korrigierende Operation bei Pall Mall Cosmetics, nachdem ich mich letztes Jahr an anderer Stelle einer Bauchstraffung unterzogen habe", erklärte sie OK!. Sie fügte hinzu, dass eine einmonatige Auszeit ihrem "mentalen Wohlbefinden" und der Genesung helfen wird, was die Ursache für die Probleme bei der ersten Bauchstraffung war.

In ihrem Buch "Whole Again" erklärte Kerry, dass sie damals umgezogen sei, anstatt sich für die nötige Zeit auszuruhen und dass nicht der Chirurg die Operation verpfuscht habe. "Ich habe mich nie richtig um mich gekümmert und alles kaputtgemacht. Mein Körper ist wirklich geschwollen", klagte sie zudem in einem Videoclip und fügte hinzu, dass sie sich aktuell wie eine alte und gebrechliche Frau fühlen würde.

Kerry Katona, Sängerin

Kerry Katona, April 2018

Kerry Katona, Sängerin

