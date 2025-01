Neues Vater-Sohn-Foto von Prinz Harry und Archie beim Surfen

Ein neues Foto von Prinz Harry (40) und seinem Sohn Prinz Archie (5) sorgt derzeit für Begeisterung bei Royal-Fans weltweit! Die zwei Rotschöpfe nahmen 2024 ein paar Surf-Stunden in Kalifornien – der Surflehrer Raimana van Bastolaer ließ nun die Öffentlichkeit daran teilhaben und teilte ein paar Videos und Schnappschüsse davon. Auf einem der Bilder, das später gelöscht wurde, aber "Hello!" vorliegt, sieht man das Papa-Sohn-Duo breit grinsend auf einem Jetski mit Raimana und dessen Sohn. Weitere Aufnahmen zeigen den Prinzen in bester Laune beim Wellenreiten.

Harry und Archie schienen bei den Surf-Stunden sehr viel Spaß gehabt zu haben. Da ihr Gruppenfoto später entfernt wurde, wollen der 40-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan wohl aber weiterhin die Privatsphäre ihrer Kinder voll und ganz beschützen. In den vergangenen Jahren zeigten sie den kleinen Archie und seine Schwester Lilibet (3) nur selten. Erst vor wenigen Wochen machte das Paar aber eine Ausnahme für ihre Weihnachtskarte: Darauf waren die zwei Sprösslinge von hinten zu sehen, wie sie auf ihre Eltern zu laufen.

Das Paar hielt auch in der Vergangenheit stets daran fest, ihre Kinder vor der öffentlichen Aufmerksamkeit zu schützen. Dass Harry und Meghan nun trotzdem ihre beiden Kleinen auf der Weihnachtskarte zeigten, sorgte für Spekulationen. Viele fragten sich, ob dies ein Hinweis auf einen bevorstehenden öffentlichen Auftritt der Geschwister sein könnte. Insider berichteten schon vor zwei Wochen gegenüber Mirror, dass das Duo plant, Archie und Lilibet zu den Invictus Games nach Vancouver am 8. Februar 2025 mitzunehmen, um die familienfreundliche Ausrichtung der Spiele zu unterstützen. Die potenzielle Teilnahme der Kinder an einer solch großen Veranstaltung wäre eine bemerkenswerte Änderung in ihrem sonst eher abgeschotteten Leben. Seit ihrem Rückzug aus den royalen Verpflichtungen lebte die Familie fernab von der medialen Bühne in Kalifornien.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Instagram / archewell_sussex_ Weihnachtskarte von Prinz Harry und Meghan

