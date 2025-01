Oliver Pochers Bildschirmkontrolle kommt im Jahr 2025 zurück

Oliver Pocher (46) meldet sich kurz vor dem Jahreswechsel noch mit großen Ankündigungen bei seiner Instagram-Community. Der Komiker lässt nicht nur das Jahr 2024 Revue passieren, vor allem blickt er in die Zukunft – und verspricht seinen Fans so einiges. "Ich habe ja mal so eine Umfrage gemacht, was ihr euch wünscht mit mir zusammen – und ich werde das einfach machen. Es wird einiges von mir geben, auch hier auf den sozialen Kanälen", teasert er an. Unter anderem eines seiner bisher wohl kontroversesten Formate. "Die Bildschirmkontrolle haben sich einige gewünscht", verkündet Olli die Rückkehr der Videos, in denen er Influencer nicht nur aufs Korn nimmt, sondern auch ordentlich gegen sie austeilt.

"Viele freuen sich. Viele Influencer und viele Leute da draußen werden es hassen", lacht der Moderator. Mit den Videos sorgte Olli in den vergangenen Jahren nicht nur für eine Menge Klicks, viele Zuschauer waren auch der Meinung, dass er mit seinem Humor darin Grenzen überschritt. Auch viele der Netz-Stars, die ins Visier des 46-Jährigen gerieten, fühlten sich von seinen Videos angegriffen. Unter anderem ließen er und seine damalige Ehefrau Amira Aly (32) kein gutes Haar an Anne Wünsche (33). Die Influencerin nahm das aber nicht einfach so hin – noch heute kämpft sie deswegen gegen den Familienvater deswegen vor Gericht.

Die Bildschirmkontrolle ist aber nicht das Einzige, was für 2025 auf Ollis Agenda steht. "Ich werde auch wieder auf Tour gehen. Ich werde auch soloprogrammmäßig wieder einiges machen", erzählt er in seinem Instagram-Video. Er scheint optimistisch zu sein: "Es gibt einiges zu tun, viel zu lachen und viel zu erleben." Er wisse, dass auch 2025 für alle ein herausforderndes Jahr werde. "So viele Veränderungen, so viele Sachen [...] aber umso mehr braucht man Unterhaltung und jemanden, der das alles nicht so ernst nimmt", fügt er hinzu. Und dafür sei er "genau der Richtige".

Anne Wünsche im Dezember 2024

Oliver Pocher, Comedian

