Realitystar Carina Nagel gibt Einblick in Moderationsdebüt

Realitystar Carina Nagel feierte zum Abschluss des Jahres noch einmal einen großen Erfolg. Die Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin gab ihr Moderationsdebüt bei den MTV "Jahrescharts 2024". In ihrer Instagram-Story gab sie den Fans nun einen Einblick in ihre Arbeit und schrieb: "Hinter den Kulissen." Die rothaarige Entertainerin trug auf dem Clip ein elegantes Cocktailkleid und sprach dabei professionell in die Kameras. Damit sie nachträglich in die Musikvideos hineingeschnitten werden konnte, stand sie vor einem sogenannten Greenscreen. In der Hand hielt Carina ihre Moderationskarten und versuchte sich daran, das Wort "Debüt EP" richtig auszusprechen. Damit alles für die Ausstrahlung perfekt klang, wurde sie von Stimmen aus dem Hintergrund korrigiert.

Für ihren Job als Moderatorin durften ihr keine Fehler unterlaufen. Doch trotz des kleinen Sprachfehlers bei den Dreharbeiten zeigten sich die Fans unter dem Ankündigungsvideo der Beauty mehr als überzeugt. "Carina macht das echt gut", lobte sie ein Follower in der Instagram-Kommentarspalte. Ein anderer Nutzer teilte seine Vorfreude: "Keiner könnte besser passen als Carina, wow." Viele Fans begeisterten sich total für die frischgebackene Moderatorin: "Mega freue ich mich für dich." Und einige lobten ihr Aussehen: "Die schönste Moderatorin, die es gibt."

Das ganze Lob zum Jahresende war für die TV-Bekanntheit sicher der perfekte Abschluss. Am Silvesterabend ließ sie ihr Jahr auf Social Media Revue passieren und betitelte es als "das schönste Jahr ihres Lebens." Im Video bedankte Carina sich vor allem bei ihrer Verlobten Chika Ojiudo-Ambrose. Neben dem Glück in der Liebe erlebte die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin auch eine persönliche Entwicklung: "Ich habe so viel Frieden geschlossen dieses Jahr [...]. Das ist wirklich unglaublich." Abschließend bedankte sie sich für ihre neuen Bekanntschaften und Reiseerlebnisse.

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / carina.nl Carina und ihre Freundin Chika

