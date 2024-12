Für Carina Nagel war 2024 "das schönste Jahr ihres Lebens"

Carina Nagel lässt es sich nicht nehmen, zum Ende dieses Jahres noch mal ein paar rückblickende Worte an ihre Community zu richten. Der Realitystar verkündet glücklich in ihrer Instagram-Story: "Das war das schönste Jahr meines Lebens." Neben einem "wunderschönen Heiratsantrag" habe Carina noch viele weitere positive Erlebnisse gehabt und hält fest: "Ich habe so viel Frieden geschlossen dieses Jahr [...]. Das ist wirklich unglaublich."

"Ich habe so viele Leute kennengelernt [...], ich konnte so viel reisen, ich habe so viele Kulturen kennengelernt, ich habe so viel Luft gerochen auf der Welt", zählt sie auf. "Wie könnte ich sagen, dass es nicht das schönste Jahr meines Lebens war? Dann wäre ich wirklich gierig", bemerkt der Forsthaus Rampensau-Star. Für all das sei sie unglaublich dankbar. "Ich danke jedem Einzelnen, der in meinem Leben ist. Vor allem meiner wunderschönen Frau", richtet sie ihre Worte schwärmend an ihre Verlobte Chika Ojiudo-Ambrose. Die beiden Frauen sind sich einig: 2024 "war einfach eine zehn von zehn".

An Chika ist die Beauty schon seit 2023 glücklich vergeben. Ein paar Monate zuvor bandelte sie bei Ex On The Beach noch mit TV-Casanova Yasin Mohamed (33) an, nach der Show wollte es zwischen ihnen aber nicht klappen. Im Mai dieses Jahres gaben die beiden Frauen ihre Verlobung bekannt und planen aktuell ihre Zukunft zusammen, inklusive ihrer persönlichen Traumhochzeit und gemeinsamer Kinder.

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Realitystar

Instagram / carina.nl Carina und ihre Freundin Chika

