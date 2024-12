Seelische Qual: Blake Lively verklagt Justin Baldoni erneut

Blake Lively (37) hat Klage gegen Justin Baldoni (40) und weitere Beteiligte eingereicht, in der sie Schadensersatz für erlittene seelische Qualen, emotionalen Stress und Einkommensverluste fordert. Wie TMZ berichtet, wurde die Klageschrift vor einem Bundesgericht in New York eingereicht und richtet sich unter anderem gegen die Krisenmanager Melissa Nathan und Jennifer Abel sowie gegen Wayfarer Studios, das Produktionsunternehmen des Films It Ends with Us. Diese Klage folgt einer Beschwerde, die zuvor bei der California Civil Rights Commission eingereicht wurde.

Details zu den angeblichen Vorfällen wurden bisher nicht öffentlich gemacht. Es bleibt weiterhin unklar, ob die Unstimmigkeiten aus dem gemeinsamen Filmprojekt stammen oder auf persönliche Differenzen zwischen der Schauspielerin und dem Regisseur zurückzuführen sind. Auch die Höhe der geforderten Entschädigung ist bislang nicht bekannt. Während Blake selbst sich noch nicht öffentlich geäußert hat, steht Wayfarer Studios offenbar hinter Baldoni – erklärte jedoch, dass man die juristischen Entwicklungen aufmerksam verfolge.

Bereits vor wenigen Tagen reichte die 37-Jährige Klage wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung gegen ihren Co-Star ein. Unter anderem wirft sie dem Regisseur vor, ein feindliches Arbeitsumfeld am Filmset geschaffen zu haben. In der Klageschrift ist zudem eine Liste von Forderungen hinterlegt, die Blake während der Dreharbeiten an Justin richtete. "Es ist beschämend, dass Frau Lively und ihre Vertreter solch schwerwiegende und kategorisch falsche Anschuldigungen gegen Herrn Baldoni, die Wayfarer Studios und ihre Vertreter erheben", hieß es daraufhin in einer Stellungnahme von Justins Anwalt laut The Mirror.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

