Der Muttertag ist in diesem Jahr ein besonders beliebter Tag für süße Baby-News! Sowohl "Ugly Betty"-Star und Schauspielerin America Ferrera (36), als auch US-Big Brother-Teilnehmerin Rachel Reilly und Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Özgenç verkündeten heute, dass sie ein Kind bekommen haben oder noch erwarten. Zudem deutete auch Komikerin Kristen Wiig (46) eine Schwangerschaft an. Doch damit nicht genug: Auch Star-DJ Diplo (41) nahm den heutigen Mama-Tag zum Anlass, um die Geburt seines dritten Kindes zu bestätigen!

Zwar hatte seine Partnerin und Baby-Mama Jevon King bereits am 20. März verkündet, dass ihre gemeinsame Tochter Pace das Licht der Welt erblickt hat – doch Papa Diplo hatte sich bisher nicht dazu geäußert. Ob er auf den passenden Anlass gewartet hat? Am Sonntag widmete er nämlich allen "wichtigen Mamas" in seinem Leben einen Beitrag auf Instagram: Seiner eigenen, seiner Ex Kathryn Lockhart – die Mutter seiner beiden Söhne Lockett und Lazer – sowie Jevon, die nun seine erste Tochter geboren hat.

Seine Fans bekamen heute nicht nur endlich die Bestätigung, sondern auch gleich das erstes Babyfoto der kleinen Pace zu Gesicht! Jevon und ihr Töchterchen drücken auf dem Schnappschuss innig ihre Gesichter aneinander. Besonders süß: Ihr Baby kam mit einem Kopf voller dunkler Locken zur Welt!

Rich Fury / Getty Images Diplo, November 2019

Getty Images Diplo beim Stagecoach Festival 2019 in Indio (Kalifornien)

Instagram / diplo Jevon King mit ihrer Tochter Pace



