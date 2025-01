Ex-Olympiasiegerin Agnes Keleti ist mit 103 Jahren gestorben

Die ehemalige Turnerin Agnes Keleti ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Ihre Familie bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem ungarischen Sport-Portal nemzetisport.hu. Die Sportlerin, die ursprünglich als Agnes Klein in Budapest geboren wurde, schrieb Sportgeschichte, als sie bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki und 1956 in Melbourne insgesamt fünf Goldmedaillen im Turnen gewann. Bis zu ihrem Tod war sie die älteste lebende Olympiasiegerin der Welt.

Agnes stammte aus einer jüdischen Familie in Ungarn und musste ihre Karriere als Turnerin in den 1930er-Jahren aufgrund der antisemitischen Gesetze des Landes unterbrechen. Nach Kriegsende setzte sie ihre sportliche Karriere fort und erreichte ihre größten Erfolge bei den Olympischen Spielen. Bemerkenswert war auch, dass sie mit 35 Jahren bei den Spielen in Melbourne startete – einem Alter, das für Spitzenturnerinnen äußerst ungewöhnlich ist.

Trotz ihrer Emigration kehrte Agnes nach der politischen Wende 1989/90 immer wieder nach Ungarn zurück. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie schließlich in ihrer Heimatstadt Budapest. Abseits der sportlichen Erfolge war sie für ihre Stärke, Bescheidenheit und ihren Humor bekannt. "Ich habe auch keine Angst, die hatte ich noch nie. Ich war mein ganzes Leben lang ein Optimist, war getrieben von der Liebe zum Leben, es gibt keinen anderen Weg. Ich sagte mir immer, der Mutige wird auch irgendwann belohnt", beschrieb sie damals ihre Lebenseinstellung.

Getty Images Agnes Keleti im Juni 2021

Getty Images Agnes Keleti im November 2020

