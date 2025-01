Hailey Bieber teilt süßen Mama-Sohn-Moment mit Baby Jack

Hailey Bieber (28) blüht in ihrer Rolle als Mama auf. Seit der Geburt ihres und Justin Biebers (30) ersten Kindes Jack Blues gewährt das Model im Netz immer wieder süße Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama. So entzückt Hailey ihre Fans auch frisch zum Jahresstart mit einem süßen Schnappschuss mit ihrem Liebling. Auf einem Foto in ihrer Instagram-Story gibt sie Jacks Fußrücken einen dicken Schmatzer und schaut dabei überglücklich in die Kamera.

Nicht nur auf ihr kleines Wunder ist die Tochter von Stephen Baldwin (58) stolz: Auch ihr After-Baby-Body kann sich sehen lassen. Diesen präsentierte Hailey am Silvesterabend – nur vier Monate nach der Geburt – selbstbewusst in schicken, rosafarbenen Dessous. Dazu trug das Model einen plüschigen Leo-Mantel und eine Kette mit den Initialen "JBB" um den Hals, die ihrem Sohn gewidmet ist.

Mit diesem süßen Detail bewies Hailey einmal mehr, wie sehr sie es genießt, Mama zu sein. Könnten Hailey und Justin sich sogar vorstellen, ihre Familie in Zukunft um ein weiteres Familienmitglied zu vergrößern? Noch nicht, aber abgeneigt scheinen sie nicht zu sein. "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", erklärte eine Quelle gegenüber OK! Ende Dezember.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit dem Fuß von Söhnchen Jack Blues Bieber, Januar 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber an Silvester 2024

