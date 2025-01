Jeremy Renner erinnert sich an seinen Horror-Unfall zurück

Am 1. Januar 2023 wurde Jeremy Renner (53) Opfer eines schrecklichen Unfalls: Der Marvel-Star geriet unter einen Schneepflug und es stand lange ziemlich schlecht um ihn. Heute, zwei Jahre später, geht es ihm glücklicherweise wieder gut. Jeremy blickte auf den zweiten Jahrestag des Unfalls zurück und bedankte sich bei den Menschen, die ihm nach seinem schweren Unfall das Leben retteten. Dazu teilte er auf Instagram ein Bild, das ihn kurz nach dem Unglück im Krankenhaus zeigt, umgeben von seinem medizinischen Team. "Ich verdanke euch mein Leben", schrieb der Hawkeye-Darsteller, der damals von einem rund sieben Tonnen schweren Schneepflug überrollt und lebensgefährlich verletzt worden war. In seinem Post würdigte er vor allem die Ersthelfer und Nachbarn, die eine kaum vorstellbare 45-minütige Rettungsaktion leisteten.

Der Vorfall ereignete sich, als Jeremy mit seinem Schneepflug eine verschneite Straße vor seinem Ferienhaus in der Nähe von Reno freiräumen wollte. Während sein Neffe Alex Fries eine Kette zwischen Fahrzeugen löste, lenkte Renner den Schneepflug. Das Fahrzeug war jedoch nicht gesichert und bewegte sich auf seinen Verwandten zu. Um ihn zu retten, sprang er vor den Pflug und wurde überrollt. Dabei erlitt der Schauspieler unter anderem einen Lungenkollaps, eine Leberverletzung und mehr als 30 Knochenbrüche. Nach zwei Wochen im Krankenhaus begann für ihn eine harte Zeit der Rehabilitation – unter anderem musste er das Gehen neu erlernen.

An seinen Horror-Unfall kann sich Jeremy noch komplett erinnern. "Ich erinnere mich an jede Unebenheit. Ich erinnere mich, wie mein Kopf auf dieses Ding knallte und es mich einfach zusammendrückte – es ist genau so, wie man sich das vorstellt", berichtete der 53-Jährige im November im Interview mit Men's Health. Er habe alles bei vollem Bewusstsein mitbekommen. "Das Jochbein brach, die Augenhöhle brach und durch die Quetschung, die die Maschine verursachte, quoll mein Auge heraus. Ich konnte meinen linken Augapfel mit meinem rechten Auge sehen", schilderte Jeremy die schrecklichen Momente, als er unter den Schneepflug geriet.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und sein medizinisches Team im Januar 2023

Washoe County Sheriff/MEGA Der Schneepflug, der Jeremy Renner überrollt hat