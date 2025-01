Jessica Hnatyk wirft Ex Germain vor, fremdgegangen zu sein

Obwohl Jessica Hnatyk mit der Beziehung zu ihrem Ex-Freund Germain Wolf eigentlich abschließen wollte, meldete sich die Are You The One-Bekanntheit nun erneut zu dem Thema zu Wort und machte dem Realitystar schwere Vorwürfe. "Ich habe lange überlegt, ob ich das mit euch teilen soll, weil ich mich eigentlich zu der ganzen Sache nicht mehr äußern wollte", begann Jessi das Statement in ihrer Instagram-Story. Sie soll es nicht mehr mit ansehen können, dass Germain viel Zuspruch erhält und sogar als Opfer der Beziehung wahrgenommen wird. "Und bevor er jetzt mit Lügen ankommt, nur um sich zu rächen, ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich ihm während der Beziehung immer treu war, und das schwöre ich", beteuerte die Influencerin ihre Unschuld – und beendete ihre Stellungnahme mit dem Hashtag "Fremdgeher".

Laut der ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmerin soll sie nicht die einzige Frau sein, die schlechte Erfahrungen mit dem Berliner machte. In einem TikTok-Video teilte sie anonymisierte Nachrichten, die angeblich von anderen früheren Affären ihres Ex-Partners stammen sollen. "Meine Zwillingsschwester war mit ihm zwei Jahre zusammen. Jedoch hatte er sie unzählige Male betrogen", schildert eine Person stellvertretend. Doch die Seitensprünge sollen nicht das Einzige gewesen sein – angeblich hinterließen diese nämlich Spuren. "Spätestens bei den regelmäßigen Check-ups beim Frauenarzt stellte sich immer wieder heraus, dass er sie mit irgendwas angesteckt hatte", wirft die unbekannte Nutzerin Germain vor. In einer Sprachnachricht erzählt eine weitere junge Frau, dass auch sie von dem Musiker infiziert worden sein soll. "Es war im Mai oder Juni, dass ich eine Geschlechtskrankheit hatte und ich halt zu dem Zeitpunkt nur etwas mit Germain hatte", behauptet sie.

Das Paar trennte sich noch während seiner Teilnahme bei Temptation Island V.I.P., doch bis zum Ende der Ausstrahlung vergingen einige Monate. Nach dem Finale waren viele Fans von einem Liebes-Comeback überzeugt, doch Jessi dementierte diese Möglichkeit endgültig. Sie soll mittlerweile nicht einmal mehr Kontakt zu ihrem Ex-Freund haben. "Ich bin ihm entfolgt und habe gestern alle Bilder gelöscht, weil, wenn man sich dazu entscheidet, getrennte Wege zu gehen, dann solltest du auch wirklich damit abschließen", erklärte die Beauty auf ihrem Social-Media-Profil. Sie sei froh, dass sowohl die Beziehung als auch die Show-Ausstrahlung ein Ende gefunden haben.

Instagram / germain_e Germain Wolf, Realitystar

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im September 2024

