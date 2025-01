König Frederik und Mary strahlen beim ersten Neujahrsempfang

König Frederik X. (56) und seine Ehefrau Königin Mary (52) hielten am 1. Januar ihren ersten Neujahrsempfang als Königspaar ab. Die glamouröse Veranstaltung fand im Schloss Amalienborg in Kopenhagen statt, wo sich das gut gelaunte Paar in festlichen Outfits präsentierte: Mary trug eine elegante blaue Samtrobe, während ihr Mann in schwarzer Uniform erschien. Unter den Gästen befand sich die gesamte königliche Familie, darunter Familienoberhaupt Margrethe (84), die im vergangenen Januar nach 52 Jahren abdankte, sowie ihr Sohn Joachim (55) und dessen Ehefrau Prinzessin Marie (48). Auch Thronfolger Prinz Christian (19) legte in einem Frack einen schicken Auftritt hin.

Die Neujahrsfeier ist eine alte Tradition, die bis ins Jahr 1700 zurückreicht. Frederik und Mary führten diese nun erstmals an der Spitze der dänischen Monarchie fort. Bereits am Vorabend setzte der 56-Jährige mit seiner ersten Neujahrsansprache einen emotionalen Höhepunkt. Dabei bedankte sich der Familienvater laut Hello! für den gelungenen Start in sein neues Amt: "Mary und ich hätten uns keinen besseren Anfang als Königspaar wünschen können."

Die Weihnachtszeit hatten die dänischen Royals zuvor gemeinsam auf Schloss Marselisborg verbracht, wo es zu einem Wiedersehen mit Königin Margrethe kam. Die vorherige Regentin hatte Ende 2023 aufgrund gesundheitlicher Herausforderungen – unter anderem einer Rückenoperation – die Entscheidung getroffen, den Thron an die nächste Generation weiterzugeben. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", offenbarte die damals 83-Jährige, wie unter anderem ABC News berichtete.

Getty Images Prinz Christian beim Neujahrsempfang, Januar 2025

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark bei ihrer Neujahrsansprache 2024

