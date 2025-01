Musikkritikerin zerreißt 50 Cents Residenz-Show in Las Vegas

50 Cent (49) gilt als einer der erfolgreichsten US-Rapper überhaupt. Wo er auftritt, füllt er die Hallen. Sich ein Ticket für seine Residenz-Show in Las Vegas zu besorgen, dürften sich nach einer niederschmetternden Kritik aber einige Fans wohl noch einmal überlegen. In einem vernichtenden Instagram-Post bezeichnete Jennifer Gay, eine Bloggerin, besser bekannt als "Vegas Starfish", die Show des "In da Club"-Interpreten als "die schlechteste Live-Performance eines Künstlers", die sie je besucht habe. Autsch – diese Kritik dürfte selbst den Megastar nicht kaltlassen!

In ihrer scharfen Rezension meckerte die Musikexpertin an so gut wie allem herum: Die Tonqualität, das Bühnendesign, die Interaktion mit dem Publikum. "Der Klang war schlecht ausbalanciert, was es unmöglich machte, den Auftritt zu hören", schrieb sie und fügte hinzu: "Das Bühnendesign und die Grafiken fühlten sich an, als wären sie 15 Minuten vor der Show mit einer Chat-GPT-Eingabe für '90er Hip-Hop-Bilder' kreiert worden." Zudem habe der Künstler aus ihrer Sicht "keine Energie" auf der Bühne gezeigt und das Publikum kaum einbezogen. 50 Cents Fans hingegen gehen weniger hart mit dem Musiker ins Gericht. Auch wenn einige Nutzer den Worten der Bloggerin zustimmen, stellen sich mindestens genauso viele auf die Seite ihres Idols. "Hört lieber die Meinungen der Fans, die sind es, die zählen", kommentierte einer, während ein weiterer hinzufügte: "Ihre Erfahrung ist völlig anders als unsere. Das Publikum war voll dabei und tanzte die ganze Zeit. Ich bin nicht sicher, welche Show sie besucht hat, aber die, die ich gesehen habe, war großartig."

Seit den frühen 2000er-Jahren begeistert 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, Hip-Hop-Fans weltweit. In über 20 Jahren im Musik-Business sind Auftritte vor Tausenden Menschen für den gebürtigen New Yorker aber immer noch keine Selbstverständlichkeit, wie er im Gespräch mit People verriet. "Wenn ich mich bereit mache, um aufzutreten, habe ich in der ersten Minute Schmetterlinge im Bauch", gestand der 49-Jährige.

Getty Images 50 Cent in Las Vegas

Getty Images 50 Cent im Januar 2023

