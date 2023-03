Ex-Dschungelkönigin Maren Gilzer wurde im Urlaub ausgeraubt!

So hat sich Maren Gilzer (63) ihren Urlaub sicher nicht vorgestellt! Die Moderatorin ist seit 2017 mit ihrem Schatz Harry Kuhlmann zusammen. Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sich die Turteltauben das Jawort und sind seitdem total happy miteinander. Gemeinsam wollten die beiden nun einen romantischen Urlaub in Italien genießen – doch dort kam alles anders als geplant: Maren und Harry wurden ausgeraubt und ein Schaden von knapp 10.000 Euro entstand!

Im Interview mit Bild am Sonntag berichtet Maren von dem Vorfall. So habe sie ihren Rucksack während eines Strandtages im Auto gelassen – und dieser sei geklaut worden. In der Tasche seien ihr eigener Haustürschlüssel und ihr einziger Autoschlüssel für ihren Crysler PT Cruiser gewesen. "Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich den aus Versehen mitgenommen habe", ärgert sich die Dschungelkönigin von 2015.

Nun habe das Paar die Schlösser seines Hauses in Brandenburg austauschen müssen. Ob sie ihr Auto noch retten könne, wisse Maren noch nicht – die Schließanlage zu wechseln, würde die "Glücksrad"-Ikone knapp 2.000 Euro kosten. Insgesamt betrage der entstandene Schaden damit knapp 10.000 Euro.

