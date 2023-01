Wer ist der beliebteste Dschungel-Gewinner aller Staffeln?

Welcher Dschungelkönig blieb den Fans am meisten im Gedächtnis? In wenigen Tagen startet das beliebte Reality-TV-Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus in eine neue Runde! Seit dem Jahr 2004 stellen sich immer wieder Stars und Sternchen den Herausforderungen im australischen Busch. In der ersten Staffel konnte sich der Sänger Costa Cordalis (✝75) den Titel holen. Auch Désirée Nick (66) oder Marc Terenzi (44) wurden schon zu Bezwingern der Wildnis gekrönt. Doch eine Gewinnerin wird von den Zuschauern besonders geschätzt.

Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand 06. Januar, 13:38 Uhr] ist Evelyn Burdecki (34) bisher die sympathischste Dschungelkönigin. 19,2 Prozent der 923 Teilnehmer stimmten für die Reality-TV-Bekanntheit, die 2019 die heiß begehrte Krone ergatterte. Knapp auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala liegt mit 17,1 Prozent der allererste Gewinner Costa Cordalis! Ob sein Sohn Lucas (55) in der diesjährigen Staffel genauso gut beim Publikum ankommen wird?

Am wenigsten spannend für die Zuschauer war offenbar die Siegerin aus dem Jahr 2015: Die Schauspielerin Maren Gilzer (62) landet in der Umfrage auf dem letzten Platz. Auch Melanie Müller (34) scheint bei Dschungel-Fans nicht besonders gut im Gedächtnis geblieben zu sein. Sie erreicht nur den vorletzten Rang.

RTL/Menne Costa Cordalis nach dem Dschungelcamp-Sieg 2004

Getty Images Maren Gilzer, Schauspielerin

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

