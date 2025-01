Cardi B legt Wow-Auftritt inmitten des Scheidungsdramas hin

Cardi B (32) heizte ihren Fans im E11EVEN Club in Miami ordentlich ein, als sie in der Silvesternacht mit einer atemberaubenden Performance das neue Jahr begrüßte. Die Rapperin trug ein auffälliges Spitzenkorsett, schwarze Handschuhe und einen dunkelgrünen Samtrock mit hohem Schlitz, kombiniert mit eleganten Stilettos – die sie später auszog, um barfuß weiter aufzutreten. Ihre Haare fielen in lockeren Wellen, während sie ihre größten Hits präsentierte.

Doch abseits der Bühne sorgte Cardi in jüngster Zeit weniger mit ihrer Musik, sondern mit einem turbulenten Rosenkrieg mit Ehemann Offset (33) für Schlagzeilen. Das einstige Paar befindet sich aktuell mitten in einer Scheidung. Dabei wurde die Auseinandersetzung zwischen den beiden in den sozialen Medien hitzig und öffentlich ausgetragen. Nachdem Cardi in einem X Space Gespräch über Offset gesprochen hatte, reagierte er mit Vorwürfen gegen sie auf der Plattform X. Die 32-Jährige forderte daraufhin vehement, dass Offset die Scheidungspapiere unterschreiben solle, während er auf einer Einigung zur gemeinsamen Kindesbetreuung bestand. Der Streit eskalierte mit gegenseitigen Beleidigungen, die von beiden Seiten geteilt und später wieder gelöscht wurden.

Die Beziehung von Cardi B und Offset hat seit Beginn ihrer Ehe 2017 immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Ihre Geschichte ist geprägt von Trennungen, Versöhnungen und öffentlichem Drama, das ihre Fans weltweit fesselt. Trotz der Schwierigkeiten teilte Cardi in Interviews oft ihre starke Bindung zu ihren Kindern mit. Auch beruflich bleibt sie trotz privater Herausforderungen eine feste Größe im Musikbusiness, während Offset seinerseits durch seine musikalische Karriere und als Teil der erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe Migos bekannt ist.

Getty Images Cardi B im Dezember 2024

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

