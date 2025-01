Daniel Aminati genießt Auszeit mit seiner Tochter Charly

Daniel Aminati (51) ist nicht nur TV-Moderator und Ehemann, sondern auch Vater. In dieser Rolle scheint der gebürtige Aachener besonders aufzugehen und hält auf Instagram immer wieder kleine Momente zwischen ihm und seiner Tochter Charly fest. Auch jetzt meldet er sich wieder mit einer niedlichen Bilderreihe auf seinem Account zurück. Mit den Worten "Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss" zeigt er sich zum Beispiel auf dem Rücken eines winzigen Schaukelpferdes, während sein Sprössling vor ihm sitzt. Gemeinsam wiegen sie sich hin und her, während die Kleine sich an den Sicherheitsgriffen festklammert. Andere Aufnahmen zeigen ihn am Strand – um ihn herum liegen haufenweise Spielzeuge, während Charly eine kleine Gießkanne mit Sand füllt.

Wie der Beitrag verlauten lässt, entstanden die Bilder in Dubai. Dort besuchten der Moderator und seine Familie auch einen Indoor-Spielplatz: Auf einem Foto sitzt Daniel neben seiner Tochter auf dem Sitz eines Karussells. Etwas erwartungsvoll blickt er von der Kamera weg, die Beine gemütlich auf die Trittplatte gestellt. Charly wirkt neben ihrem Vater geradezu winzig: Ihre kurzen Beinchen ragen geradeso über die Kante des Sitzes und die Schlaufe ihres Gurtes hängt weit hinunter. Wie ein Video zeigt, das Daniel im selben Beitrag teilt, hat er ziemlich viel Spaß während der Fahrt. Charly wirkt etwas unsicherer, ob ihr diese Erfahrung so gut gefällt.

Alle Fotos des Beitrags zeigen Daniel und seine Tochter. Eine Person ist dabei nicht zu sehen: seine Frau Patrice. Sicherlich hat sie aber die ganzen Fotos gemacht, denn die beiden Eheleute gehen selten irgendwo getrennt hin und sind ein starkes Team. Wie besonders ihre Verbindung ist, stellten die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder unter Beweis. Seit fast zwei Jahren kämpft die Influencerin gegen eine aggressive Krebserkrankung. Seit August ist sie metastasenfrei, doch richtig geheilt ist sie dadurch noch nicht. Das neue Jahr gehen sie dennoch positiv an. "Ich habe schon einiges erlebt, aber das waren gefühlt die anstrengendsten Monate meines Lebens. Und jetzt: Neues Jahr, neues Glück, wie es so schön heißt", erzählte Daniel gegenüber Bild.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Tochter, Januar 2025

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati an Ostern, 2024

