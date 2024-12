Daniel und Patrice Aminati blicken zuversichtlich auf 2025

Patrice Aminati und ihr Ehemann Daniel Aminati (51) blicken auf eine nervenaufreibende Zeit zurück. Seit fast zwei Jahren kämpft die Influencerin gegen eine aggressive Krebserkrankung, die ihren Alltag und den ihrer Familie völlig auf den Kopf gestellt hat. Der "taff"-Moderator erklärte gegenüber Bild: "Wir sind sehr froh, dass dieses Jahr endlich vorbei ist." Besonders in den letzten Monaten wurde Patrice stark gefordert. "Bei aller Dankbarkeit, dass Patrices derzeitige Blutwerte und MRT-Ergebnisse gut sind und wir allen Grund zur Freude haben, sind wir sehr froh, dass dieses Jahr endlich vorbei ist. Ich habe schon einiges erlebt, aber das waren gefühlt die anstrengendsten Monate meines Lebens. Und jetzt: Neues Jahr, neues Glück, wie es so schön heißt", zeigt sich Daniel zuversichtlich.

Patrice blickt mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2024. "Es war ein Jahr, das ich einerseits gern hinter mir lassen und vergessen möchte. Andererseits habe ich – leider auf eine ganz bittere Art und Weise – gelernt, mich am Leben und auch an kleinen Dingen zu freuen. Das habe ich vor der Erkrankung nicht gekonnt", berichtet sie gegenüber dem Newsportal. Zu diesen Dingen zählt wohl auch, dass die 29-Jährige ihr Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie verbringen konnte. "Ohne die Ärzte und Schwestern der Uniklinik Dresden hätte ich Weihnachten nicht feiern können. Das muss ich leider so festhalten. Ohne Therapien geht es nicht. Ich hoffe immer noch auf Heilung", erklärt sie.

Im April 2023 erhielt Patrice die Schocknachricht: schwarzer Hautkrebs. Es folgten eine Operation und anstrengende Behandlungen, die ihrem Körper und Geist alles abverlangten. Doch im August konnte das Paar endlich einen ersten Erfolg feiern – Patrice war erstmals frei von Metastasen. Für die Influencerin bedeutet das jedoch keinen vollständigen Alltag. "Alltag bedeutet auch – die Therapie läuft weiter, Kontrolluntersuchungen, jeden Tag Tabletten… Aber vor allem: Leben", erklärte sie vor wenigen Wochen auf Instagram.

