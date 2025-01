Das sind Karina Wagners "Make Love, Fake Love"-Favoriten

Make Love, Fake Love geht in die dritte Runde. In diesem Jahr ist es die ehemalige Bachelor-Kandidatin Karina Wagner (28), die als Single-Lady den Teilnehmern auf den Zahn fühlt. Wer von ihnen vergeben sein könnte, kann die Beauty in Folge eins noch nicht erahnen. Der eine oder andere Favorit hat sich für sie aber auf den ersten Eindruck schon herauskristallisiert. "Ich finde alle toll. Jeder auf seine Art und Weise", schwärmt sie, gibt aber zu: "Es gibt so zwei, drei, bei denen ich sage: vielleicht auch ein bisschen mehr."

Wer hat bei der 28-Jährigen den besten ersten Eindruck hinterlassen? "Cansin fand ich auf jeden Fall... Der ist auch so ein bisschen offensiver. Finde ich gut", beginnt Karina und fügt hinzu: "Felix finde ich auch gut." Auch Maurice konnte direkt beim Einzug punkten: "Voll mein Typ." Mit Maurice und Cansin sei sie auch am meisten am Flirten. Das erste Date staubte trotzdem Jim ab: "Das war schön, mit dem kann man gut quatschen." Wirklich "flirty" sei ihr Gespräch mit ihm aber noch nicht gewesen. "Ich finde aber auch Paul irgendwie cool. Also ich mag sie irgendwie alle", gesteht die Single-Lady und zeigt damit, dass zum jetzigen Stand wirklich noch alles offen ist.

Nachdem Karina Zeit hatte, in der ersten Nacht ihre vielen Eindrücke zu verarbeiten, mischt sie die Karten noch mal neu. Denn bei Oliver und Emre könne sie sich gut vorstellen, dass die beiden eine Freundin zu Hause sitzen haben. Nachzügler Domenic schafft es auf ihrer Interessenskala vorerst nur ins Mittelfeld. Noch steht die Kosmetikerin ganz am Anfang ihrer Reise. Schon bevor sie sich in das Abenteuer stürzte, verriet sie aber im Interview mit Promiflash, wie sie sich ihren Traummann vorstellt: "Optisch habe ich keinen Typen. Ich suche nach einem Mann, der offen ist, viel lacht und mich zum Lachen bringt."

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

